Policiales Ocurrió este martes

Dos personas fueron hospitalizadas tras violento choque en Paraná entre un auto y una moto

Un violento choque en Paraná ocurrido este martes por la noche dejó a dos motociclistas hospitalizados, uno de ellos con una fractura expuesta, tras impactar contra una Renault Duster.

9 de Diciembre de 2025
Así fueron los daños.
Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un violento choque en Paraná ocurrido este martes por la noche dejó a dos motociclistas hospitalizados, uno de ellos con una fractura expuesta, tras impactar contra una Renault Duster.

Un violento choque en Paraná se registró en horas de la noche de este martes en la intersección de calle Blas Parera y la Avenida Circunvalación José Hernández. El siniestro vial involucró a una moto Yamaha XTZ de 125 cilindradas y a una camioneta Renault Duster.

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Según indicaron fuentes policiales a Elonce, los dos ocupantes que circulaban en la moto fueron derivados de urgencia al hospital San Martín debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La motociclista, una mujer que se desplazaba por Blas Parera en sentido sur–norte, impactó contra el vehículo que se trasladaba por la avenida y pretendía cruzar hacia Blas Parera en sentido oeste–este.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

A raíz del choque, la conductora sufrió una fractura expuesta de tobillo, por lo que fue asistida y trasladada rápidamente por personal de emergencias. Su acompañante también padeció una fractura en uno de sus dedos, aunque permanecía lúcido al momento del ingreso al hospital.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Adultos mayores ilesos y trabajo pericial en el lugar

 

En cuanto al otro vehículo involucrado, la Renault Duster era ocupada por dos adultos mayores, quienes afortunadamente se encuentran en buen estado de salud y no requirieron derivación médica. No obstante, permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones policiales.

 

El paragolpe se desprendió del auto a raíz del impacto. Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Personal de Accidentología Vial trabajó en la escena para llevar adelante las pericias pertinentes que permitan determinar con precisión la mecánica del siniestro. También intervinieron efectivos de la Comisaría Décimo Cuarta, quienes colaboraron con la regulación del tránsito y la toma de testimonios.

 

Tránsito se involucró en el lugar para permitir el normal paso de los vehículos. Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Además, agentes municipales de tránsito y Bomberos Voluntarios de Paraná participaron del operativo, brindando apoyo en las tareas de asistencia y prevención ante el riesgo que presentaba la zona tras el fuerte impacto.

 

Choque entre una moto y un auto : dos personas lesionadas

Temas:

Choque Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

