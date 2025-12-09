Incautaron más de 100 kilos de carne jabalí que trasladaban en el baúl de un Fiat   

Incautaron más de 100 kilos de carne jabalí que trasladaban en el baúl de un auto. En horas de la mañana del lunes personal de Comisaría Quinta de Gualeguaychú que realizaba tareas de recorrida jurisdiccional por la ruta 42, antes del puente Méndez Casariego, observó un Fiat Spazio, color rojo, ocupado por dos hombres de 36 y 22 años de edad.

Ante la situación, el móvil policial procedió a interceptar el rodado en la intersección de Luis N. Palma y Boulevard de León, a fin de identificar a sus ocupantes.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que en el baúl llevaban varios cortes cárnicos de dudosa procedencia, y al ser consultados manifestaron que eran más de 100 kilos de Jabalí.

De inmediato se dio intervención al personal de la Dirección de Delitos Rurales “El Potrero”, quienes realizaron el acta correspondiente por infracción a la Ley Provincial N° 4841 (Ley de Caza), junto con los trámites de rigor.