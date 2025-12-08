Fingió estar secuestrado en una estación de servicios y terminó imputado por falsa denuncia

Un conductor generó un amplio operativo policial al afirmar falsamente en una estación de servicios de Ruta 11 que estaba secuestrado. Fue localizado en Paraje La Virgen y la Fiscalía lo imputó por falsa denuncia.
Una situación inusual activó un importante operativo de seguridad este domingo en la Ruta Provincial 11, cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux aseguró falsamente estar secuestrado al momento de pagar por una carga de combustible en una estación de servicios ubicada en jurisdicción de la comisaría de Colonia Ensayo.
Según informaron fuentes policiales, el hombre le manifestó a la empleada que “estaba secuestrado” y le pidió que evitara mirar hacia el vehículo. Tras retirarse del lugar, la trabajadora alertó de inmediato a la Policía, que dispuso la difusión de la novedad a todas las dependencias policiales para interceptar la camioneta.
Amplio despliegue policial y rastrillaje
Desde el Ministerio Público Fiscal se impartieron directivas a la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal para relevar cámaras de la zona y obtener datos que permitieran identificar el rodado y sus ocupantes. En paralelo, se implementaron retenes policiales sobre la ruta y caminos aledaños.
El vehículo fue finalmente localizado en una propiedad del sector ribereño conocido como Paraje La Virgen. Una vez en el lugar, los agentes entrevistaron al titular de la pick-up, un hombre de 36 años oriundo de Crespo, quien reconoció que la situación había sido falsa y que actuó “con un fin bromista”.
Intervención judicial y consecuencias penales
Ante la gravedad de lo ocurrido, la Fiscalía de Diamante ordenó el traslado del involucrado a la Jefatura Departamental, donde fue notificado del inicio de un proceso penal por el delito de falsa denuncia. Además, se dispuso la confección de las diligencias prontuariales, quedando el hombre sujeto a la continuidad del trámite judicial en libertad.
La Policía de Entre Ríos recordó que conductas como esta configuran un delito previsto en la legislación vigente y generan un uso injustificado de medios, personal y recursos destinados a situaciones de emergencia reales.