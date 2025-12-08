Chocaron dos autos sobre Autovía Artigas y uno terminó volcado sobre la banquina

Tras la colisión, uno de los rodados despistó y el otro volcó sobre la banquina, a la altura del kilómetro 316 de la Autovía Gervasio Artigas. En el lugar se constató que ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesario el traslado a un centro de salud.
Un siniestro vial protagonizado por dos vehículos que circulaban en sentido Norte-Sur sobre el kilómetro 316 de la Autovía Gervasio Artigas demandó la intervención del personal policial de la comisaría de Chajarí, a las 10 de este lunes feriado. Tras la colisión, uno de los rodados despistó y el otro volcó sobre la banquina.
“Se efectuaron las actuaciones correspondientes y se trabajó en la normalización del tránsito en la zona”, comunicaron fuentes policiales de la Departamental Federación.