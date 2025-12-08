 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Federación

Chocaron dos autos sobre Autovía Artigas y uno terminó volcado sobre la banquina

8 de Diciembre de 2025
Choque y vuelco sobre Autovía Artigas
Choque y vuelco sobre Autovía Artigas Foto: Policía de Entre Ríos

Un siniestro vial protagonizado por dos vehículos que circulaban en sentido Norte-Sur sobre el kilómetro 316 de la Autovía Gervasio Artigas demandó la intervención del personal policial de la comisaría de Chajarí, a las 10 de este lunes feriado. Tras la colisión, uno de los rodados despistó y el otro volcó sobre la banquina.

 

“Se efectuaron las actuaciones correspondientes y se trabajó en la normalización del tránsito en la zona”, comunicaron fuentes policiales de la Departamental Federación.

Temas:

Autovía Artigas siniestro vial
