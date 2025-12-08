Golpearon y robaron el arma reglamentaria a soldado voluntaria en violento asalto en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Policía Federal investiga un violento asalto registrado este domingo de madrugada en la sede de la Segunda Base Aérea, en Paraná. Una soldado voluntaria fue golpeada y despojada de su arma de fuego.
Investigan un asalto ocurrido en la madrugada del domingo en el interior de la sede de la Segunda Base de Fuerza Aérea, ubicada en avenida Jorge Newbery 3820 en Paraná. Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, una soldado voluntaria denunció que fue sorprendida por dos encapuchados cuando se dirigía al baño.
Estos sujetos le habrían propinado un golpe en el rostro, que le ocasionó un sangrado, le taparon la boca y posteriormente le sustrajeron su correaje, el cual contenía un arma de fuego calibre 9mm marca Browning FM y dos almacenes cargadores con diez cartuchos cada uno.
De acuerdo con los dichos de la soldado, los agresores se habrían retirado a pie hacia calle Salellas, donde finalmente los habría perdido de vista.
Tras el asalto, y por tratarse de un hecho acontecido en una dependencia militar, tomó intervención Policía Federal Argentina; personal de comisaría decimoquinta también se hizo presente en el lugar del hecho y labró las primeras actuaciones por el delito de Robo de Armamento.