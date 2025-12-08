Tormentas y temperaturas en ascenso: el estado del tiempo para este lunes feriado y el resto de la semana

Tras la jornada inestable del domingo, el SMN anticipó un lunes feriado con tormentas fuertes, hasta un 70% de probabilidades de precipitaciones y temperaturas que alcanzarán los 22ºC. Este panorama incluye una alerta amarilla por tormentas para el martes en el norte entrerriano, que afecta a los departamentos Concordia, San Salvador, Federal, Federación y Feliciano.

“El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos”, indica el informe. Y agrega: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm., que pueden ser superados en forma localizada. Las tormentas también pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h”.

Los próximos días, según el pronóstico extendido del organismo pronosticador, las temperaturas irán en ascenso con un mejoramiento en las condiciones climáticas.

El comienzo del martes estará dominado por lluvias aisladas y chaparrones, pero mejorando. La ciudad de Paraná también verá cambios considerables en el termómetro, puesto que se espera una mínima de 18°C y una máxima posible de 27. Durante la noche, se incrementará la cobertura nubosa y están pronosticadas ráfagas de viento predominantemente del sector sur de entre 51 y 59 km/h.

El pronóstico extendido para la semana en Paraná

Ya para el miércoles, la capital entrerriana volverá a presentar valores de temperatura en aumento, que oscilarán entre los 17 y 29ºC. Para la jornada, se espera buen tiempo con cielo mayormente a parcialmente nublado y viento sur, sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto al jueves, las temperaturas vuelven a ubicarse en valores altos, con máximas de hasta 33°C, en una jornada caracterizada por cielo parcialmente a mayormente nublado y vientos rotando al norte.

El viernes, la atención pasará al marcado aumento térmico con máximas que rondarán entre los 21 y 32ºC. Para esa jornada -de acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional- se prevé tiempo mayormente estable, con cielo cubierto y vientos del oeste rotando al sudoeste.