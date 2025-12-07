Gustavo Costas tras la clasificación de Racing a la final: "Estamos orgullosos por cómo jugó el equipo"

Gustavo Costas, director técnico de Racing, se mostró emocionado por la clasificación de su equipo a la final del Torneo Clausura, luego de un ajustado triunfo 1-0 sobre Boca Juniors en La Bombonera. “Estamos contentos y orgullosos de cómo jugó el equipo”, expresó el entrenador, aunque admitió que la primera mitad del partido fue floja para ambos equipos. "No fue el mejor partido para los dos. Después, en el segundo tiempo, dominamos y apareció el gol de Maravilla", agregó, destacando la actitud del plantel en el segundo tiempo.

Además, Costas reveló que retó a los jugadores durante el primer tiempo por su floja actuación. “Los cagué a pedos en el primer tiempo, je”, dijo con su característico tono relajado. "El mediocampo lo pasábamos fácil, pero nos costaba de tres cuartos para adelante", analizó. La clave para el éxito, según el entrenador, fue el esfuerzo colectivo del equipo y la mejora tras el descanso.

Costas resalta la pertenencia de los jugadores y mira hacia la final

El DT de Racing también destacó la pertenencia y el esfuerzo de sus jugadores, afirmando que el equipo ha demostrado una gran entrega a lo largo de la temporada. "Pienso que fue un año bárbaro. Si te ponés a pensar, encontraste un grupo de jugadores que tienen pertenencia, que se matan...", expresó emocionado. El entrenador hizo especial énfasis en el sacrificio físico de sus dirigidos, que han jugado “desgarrados, rotos”, pero sin dejar de pelear en cada partido.

En cuanto al futuro, Costas ya se enfoca en la final del Torneo Clausura, donde Racing enfrentará a Gimnasia o Estudiantes de La Plata. "Ahora estamos pensando en la final. Disfrutamos de este triunfo ante Boca, pero ya está. Pensamos en lo que viene", concluyó el entrenador, visiblemente orgulloso de su equipo. La clasificación a la final representa un logro importante para la Academia, que sigue soñando con el título y mantiene la ilusión intacta para el cierre del año. (Con información de TyC Sports)