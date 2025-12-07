Se realizó una muestra de arte en el Parque Vieytes de San Benito

REDACCIÓN ELONCE
La muestra de arte sirvió a modo de cierre de lo producido durante el año por los artistas. Es abierto tanto para niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
Se desarrolló una muestra de arte que reunió a artistas de San Benito y alrededores en el Parque Vieytes de la mencionada localidad.
Sandra Krenz dialogó con Elonce al respecto y explicó: “Estamos en el Parque Vieytes en San Benito con una feria privada, donde venimos a visibilizar todos los talleres y los artistas de la ciudad”.
“Hay un trabajo previo, donde venimos con todo el armado de gazebo por la mañana con la parte de mosaico que es la mía. También está pintura, donde empezaron a armar las carpas desde temprano y esta tarde vinimos y armamos toda la muestra”, ahondó.
“Tenemos arte en pintura, arte en mosaico, pintura, cerámica, crochet y algunas más”, enumeró sobre los cursos que se brindan en San Benito. A su vez, explicó: “Necesitábamos un espacio de visibilización. Es muy importante”, sostuvo.
El curso es abarcativo para niños de 10 años y se extiende hasta los 70 años.