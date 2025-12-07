 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Durante la tarde del domingo

Se realizó una muestra de arte en el Parque Vieytes de San Benito

La muestra de arte sirvió a modo de cierre de lo producido durante el año por los artistas. Es abierto tanto para niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

7 de Diciembre de 2025
Muestra de arte. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Se desarrolló una muestra de arte que reunió a artistas de San Benito y alrededores en el Parque Vieytes de la mencionada localidad.

 

Foto: Elonce.

 

Sandra Krenz dialogó con Elonce al respecto y explicó: “Estamos en el Parque Vieytes en San Benito con una feria privada, donde venimos a visibilizar todos los talleres y los artistas de la ciudad”.

 

Sandra Krenz brindó su testimonio. Foto: Elonce.

 

“Hay un trabajo previo, donde venimos con todo el armado de gazebo por la mañana con la parte de mosaico que es la mía. También está pintura, donde empezaron a armar las carpas desde temprano y esta tarde vinimos y armamos toda la muestra”, ahondó.

 

Foto: Elonce.

 

“Tenemos arte en pintura, arte en mosaico, pintura, cerámica, crochet y algunas más”, enumeró sobre los cursos que se brindan en San Benito. A su vez, explicó: “Necesitábamos un espacio de visibilización. Es muy importante”, sostuvo.

 

Foto: Elonce.

 

El curso es abarcativo para niños de 10 años y se extiende hasta los 70 años.

 

Foto: Elonce.

Muestra de arte San Benito
