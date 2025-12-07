A semanas del inicio del verano, se registró una intensa nevada en Mendoza

La nieve sorprendió a los turistas y habitantes de Tunuyán, a 3.100 metros sobre el nivel del mar, en medio de un fin de semana con alerta naranja por tormentas.
A días del comienzo del verano, una inesperada nevada sorprendió a los turistas y residentes de la zona de alta montaña en Mendoza. La nevada se produjo en la región de Tunuyán, más específicamente dentro de la Reserva Natural Manzano Portillo – Piuquenes, a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar (msnm). El fenómeno se observó principalmente en las zonas altas, como el refugio Scaravelli, situado a una altitud de 3.100 msnm, y se grabó desde el refugio Portinari a 2.518 msnm, donde la nieve cubrió la Cordillera de los Andes.
Este fenómeno inusual, teniendo en cuenta la proximidad al inicio del verano, fue captado en un video por José Sosa, un emprendedor local de Tunuyán y miembro de la Cámara de Comercio local. El video fue compartido a través de la cuenta de Instagram de Paralelo 33 Adventure, un emprendimiento de turismo aventura en la región. La grabación muestra cómo la nieve cubre la zona en la que suelen realizarse populares caminatas y trekking hacia el refugio Scaravelli, uno de los principales destinos de la zona para los amantes del trekking.
Lluvias en el Valle de Uco y el Manzano Histórico
Mientras la nevada dominaba la alta montaña, en el Manzano Histórico y en el Valle de Uco, el clima fue más suave, con lluvias intermitentes que se registraron durante la noche y la mañana. A medida que se desciende hacia el llano, la temperatura aumentó y las precipitaciones se presentaron en forma de lluvias, que no llegaron a convertirse en nieve, pero sí causaron algo de incertidumbre en la región.
El contraste en las condiciones climáticas dentro de una misma zona geográfica, a solo días de iniciar el verano, resalta la imprevisibilidad del clima montañés en Mendoza. Con un fin de semana marcado por alerta naranja por tormentas en la provincia, la situación atmosférica sigue siendo cambiante, lo que añade un componente de aventura a las visitas a la región. (Con información de Los Andes)