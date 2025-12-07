Video: egresado entrerriano emocionó al homenajear la tradición en su recepción

Ocurrió en la recepción del Instituto Comercial de San José. Elonce accedió al video donde un estudiante ingresó con vestimenta tradicional mientras sonaba “Entre a mi pago sin golpear”, en coincidencia con el Día Nacional del Gaucho celebrado el 6 de diciembre.
Un gesto cargado de identidad criolla y profunda emotividad marcó la recepción del Instituto Comercial San José, celebrada por la Promo 2025. En plena noche de festejos, un egresado decidió rendir homenaje a la tradición gaucha ingresando vestido con atuendo típico mientras sonaba “Entre a mi pago sin golpear”, en una coincidencia especial con el Día Nacional del Gaucho, conmemorado cada 6 de diciembre en Argentina.
El momento quedó registrado en un video al que accedió Elonce. En las imágenes se observa al joven caminar por la pasarela colocada en el patio escolar, luciendo bombacha, camisa, faja, pañuelo y sombrero. De fondo, la voz de Soledad Pastorutti que entonaba el clásico popular, reforzando el clima de raíz y pertenencia. Apenas el adolescente apareció, los presentes comenzaron a aplaudir, celebrar y registrar la escena con sus celulares.
El estudiante no caminó solo: lo hizo acompañado por su mamá, quien avanzó a su lado con visible orgullo. Ambos compartieron ese trayecto breve pero significativo, convertido en uno de los momentos más emotivos de la noche.
La escena pareció cobrar aún más sentido cuando la música dejó oír uno de sus versos más representativos: “Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí”.
La frase, convertida en una declaración de identidad, se volvió una especie de marco perfecto para la postal: un egresado iniciando un nuevo camino, pero afirmado en sus raíces y valores familiares.
Más adelante, la canción volvió a reforzar ese espíritu con otra línea emblemática: “Es oro en la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente”.
La letra, fuerte y simple, acompañó la caminata del joven y su madre, y para muchos asistentes funcionó como un recordatorio sobre aquello que permanece a pesar del paso del tiempo: la pertenencia, el afecto y la memoria cultural.
"Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera"
La elección del atuendo y la música no pasó desapercibida. Entre risas, aplausos y ovaciones, muchos interpretaron el gesto como una reivindicación de las raíces y una expresión de orgullo por la identidad criolla, especialmente en una fecha tan cercana al día que celebra al gaucho argentino como símbolo nacional.
El baile de recepción reunió a cientos de personas y se desarrolló en el patio del establecimiento, donde la Promo 2025 celebró el cierre de su ciclo escolar. Entre coreografías, música y emociones propias del egreso, la entrada del alumno vestido de gaucho se convirtió en uno de los momentos más recordados del festejo. (Video: Rauly Jacquet e Infopalmares)