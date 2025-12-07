 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad “Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí”

Video: egresado entrerriano emocionó al homenajear la tradición en su recepción

Ocurrió en la recepción del Instituto Comercial de San José. Elonce accedió al video donde un estudiante ingresó con vestimenta tradicional mientras sonaba “Entre a mi pago sin golpear”, en coincidencia con el Día Nacional del Gaucho celebrado el 6 de diciembre.

7 de Diciembre de 2025
Video: egresado entrerriano emocionó al homenajear la tradición en su recepción
Video: egresado entrerriano emocionó al homenajear la tradición en su recepción

Ocurrió en la recepción del Instituto Comercial de San José. Elonce accedió al video donde un estudiante ingresó con vestimenta tradicional mientras sonaba “Entre a mi pago sin golpear”, en coincidencia con el Día Nacional del Gaucho celebrado el 6 de diciembre.

Un gesto cargado de identidad criolla y profunda emotividad marcó la recepción del Instituto Comercial San José, celebrada por la Promo 2025. En plena noche de festejos, un egresado decidió rendir homenaje a la tradición gaucha ingresando vestido con atuendo típico mientras sonaba “Entre a mi pago sin golpear”, en una coincidencia especial con el Día Nacional del Gaucho, conmemorado cada 6 de diciembre en Argentina.

 

El momento quedó registrado en un video al que accedió Elonce. En las imágenes se observa al joven caminar por la pasarela colocada en el patio escolar, luciendo bombacha, camisa, faja, pañuelo y sombrero. De fondo, la voz de Soledad Pastorutti que entonaba el clásico popular, reforzando el clima de raíz y pertenencia. Apenas el adolescente apareció, los presentes comenzaron a aplaudir, celebrar y registrar la escena con sus celulares.

Egresado entrerriano emocion&oacute; al homenajear la tradici&oacute;n en su recepci&oacute;n
Egresado entrerriano emocionó al homenajear la tradición en su recepción

 

El estudiante no caminó solo: lo hizo acompañado por su mamá, quien avanzó a su lado con visible orgullo. Ambos compartieron ese trayecto breve pero significativo, convertido en uno de los momentos más emotivos de la noche.

 

La escena pareció cobrar aún más sentido cuando la música dejó oír uno de sus versos más representativos: “Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí”.

La frase, convertida en una declaración de identidad, se volvió una especie de marco perfecto para la postal: un egresado iniciando un nuevo camino, pero afirmado en sus raíces y valores familiares.

 

Más adelante, la canción volvió a reforzar ese espíritu con otra línea emblemática: “Es oro en la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente”.

Egresado entrerriano emocionó al homenajear la tradición en su recepción

 

La letra, fuerte y simple, acompañó la caminata del joven y su madre, y para muchos asistentes funcionó como un recordatorio sobre aquello que permanece a pesar del paso del tiempo: la pertenencia, el afecto y la memoria cultural.

 

"Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera"

La elección del atuendo y la música no pasó desapercibida. Entre risas, aplausos y ovaciones, muchos interpretaron el gesto como una reivindicación de las raíces y una expresión de orgullo por la identidad criolla, especialmente en una fecha tan cercana al día que celebra al gaucho argentino como símbolo nacional.

 

El baile de recepción reunió a cientos de personas y se desarrolló en el patio del establecimiento, donde la Promo 2025 celebró el cierre de su ciclo escolar. Entre coreografías, música y emociones propias del egreso, la entrada del alumno vestido de gaucho se convirtió en uno de los momentos más recordados del festejo. (Video: Rauly Jacquet e Infopalmares)

Temas:

Adolescente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso