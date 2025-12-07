Boca y Racing disputan el pase a la final del Torneo Clausura: empatan sin goles

REDACCIÓN ELONCE
Con arbitraje de Darío Herrera, Boca y Racing se enfrentan en La Bombonera en el marco de las semifinales del Torneo Clausura. Seguí las incidencias del partido.
Este domingo se define el primer finalista del Torneo Clausura 2025 entre Boca y Racing, que se enfrentan desde las 19:00 horas en La Bombonera, con el arbitraje de Darío Herrera.
Los primeros minutos del partido tuvo a Boca con el control de la pelota, mientras que los dirigidos por Gustavo Costas esperan el contragolpe. De momento, sin emociones.
Se revisó una posible expulsión de Adrián Martínez, opción que negó el referí tras revisar en el VAR. Ayrton Costa, por otra parte, fue atendido por el personal médico de Boca.
El Xeneize comienza a inclinar la cancha con la velocidad de Zeballos. Por el momento, la defensa de Racing logró neutralizarlo.
Facundo Mura tuvo una chance clara con un cabezazo, pero se fue por encima del arco custodiado por Marchesín. Rápidamente, la réplica llegó de la mano de un centro de Blanco, que por muy poco no conectó con Giménez. Tras la primera media hora, empatan sin goles.
Giménez peleó y ganó la dividida contra la defensa de Racing. Logró ingresar al área grande, pero su remate fue débil y terminó en las manos de Cambeses.
A los 41 minutos, llegó la chance más clara del partido hasta el momento. Movió el balón de lado a lado y terminó dejando libre a Mura por el costado derecho. Ganó metros y dio un pase atrás a Nardoni, cuyo remate pegó en el travesaño.
Mura, lateral derecho de la Academia, se ganó la tarjeta amarilla tras una dura infracción sobre Zeballos, el más desequilibrante de Boca en la primera mitad.
En el cierre del primer tiempo, Boca casi se va al descanso en ventaja. La defensa quiso rechazar la pelota, pegó en Milton Giménez y la pelota se fue cerca del palo derecho custodiado por Cambeses. El partido se mantiene sin goles.
El inicio del segundo tiempo tuvo más enérgico a la visita, que encontró varias posibilidades de ponerse arriba del marcador, pero la ineficacia de los delanteros como así también algunos despejes de la defensa Xeneize evitó la caída del arco.
Racing quiso aprovechar un contragolpe tras una pérdida de Zeballos y Barinaga tuvo que pegarla a Vergara. De lo contrario, se iba mano a mano con Marchesín. Zafó de la roja.
A los 21 minutos del complemento, "Maravilla" Martínez tuvo una chance concreta de gol, pero se encontró con Di Lollo, que no le permitió pegarle con comodidad y el remate se fue arriba del travesaño.
Boca respondió con una jugada individual de Zeballos, que quiso filtrar un pase para Giménez, pero Cambeses salió a tiempo y evitó la caída de su arco.
Las formaciones de los equipos
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Miguel Merentiel.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Santiago Solari.