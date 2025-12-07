Se solicita colaboración para dar con el paradero de un niño de 10 años en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Pedro Monzón Bogarín.
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Pedro Monzón Bogarín, de 10 años; quien hoy a las 16, se habría retirado de su hogar de Paraná.
El niño vestía un short playero de color rojo con dibujitos y estaba con torso desnudo y descalzo.
Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, o comunicándose al teléfono de División Minoridad 0343 420-9195.