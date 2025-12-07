Policías rescataron a un hombre tras el incendio de un departamento en Feliciano

Un valiente rescate por parte del personal del Comando Radioeléctrico evitó una tragedia durante un incendio en un complejo de departamentos en la ciudad de Feliciano.
En las primeras horas de la mañana de este domingo, personal del Comando Radioeléctrico fue alertado por un llamado de emergencia que reportaba un incendio en uno de los departamentos de un complejo ubicado en la calle Perú, entre Buenos Aires y Presidente Illia, en Feliciano. Según el informe oficial, una mujer alertó a las autoridades sobre el fuego en una de las habitaciones, en la que se encontraba un hombre de 62 años con discapacidad motriz, quien pedía auxilio a viva voz.
El personal policial llegó rápidamente al lugar y observó la magnitud del incendio, que dificultaba el acceso al departamento N°5. El hombre, que se encontraba en el interior, no podía escapar debido a su discapacidad. Los funcionarios intentaron varias veces ingresar a la propiedad, pero el espeso humo y las altas temperaturas dificultaban su intervención. Sin embargo, no se dieron por vencidos y buscaron una manera de socorrer al hombre atrapado.
Socorro a través de la ventana y maniobras de primeros auxilios
Con los intentos fallidos de ingresar por la puerta principal, los policías decidieron arrojar agua por la ventana para reducir la intensidad del fuego. Gracias a este esfuerzo, lograron abrir la ventana y rescatar al hombre, que estaba consciente pero en evidente estado de shock. El rescate fue extremadamente complicado debido a la densa humareda, pero finalmente, los efectivos lograron sacar al hombre hacia la seguridad de la vía pública.
Una vez fuera del departamento, los policías comenzaron de inmediato las maniobras de primeros auxilios para estabilizar al hombre antes de la llegada de los servicios médicos. Afortunadamente, el personal del Nosocomio local arribó rápidamente en ambulancia y trasladó al hombre para recibir atención médica en el hospital.
Bomberos controlan el incendio y se inician las investigaciones
Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios, que también se hicieron presentes en el lugar, lograron extinguir el incendio en su totalidad, evitando que se propagara a otros departamentos del complejo. Según el informe, el fuego afectó únicamente el departamento N°5, donde se encontraba el hombre rescatado.