Werner analizó su temporada de TC y habló de cambios para mejorar: el mensaje a los hinchas de Ford

REDACCIÓN ELONCE
Tras cerrar un 2025 irregular, Mariano Werner evaluó su rendimiento, habló de la lucha con Canapino y confirmó cambios mecánicos para 2026. El entrerriano expresó autocrítica y dejó un mensaje para los hinchas del Óvalo
Mariano Werner comenzó cada temporada con la expectativa de pelear un nuevo campeonato de Turismo Carretera. Sin embargo, el 2025 no cumplió con sus proyecciones: finalizó octavo y vio cómo Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, se consagró campeón y alcanzó su quinta corona, mientras él continuó con la ilusión del tetracampeonato pendiente.
En una entrevista con Olé, el piloto entrerriano repasó los altibajos del año y realizó una autocrítica. “Lo divido en dos. Primero, la regularidad que no fue buena. Me quedo con las últimas tres carreras, en las que ganamos tres series, fuimos 3° en dos oportunidades... Me quedo con eso, con haber corrido y dejado todo, no haber bajado los brazos”, relató el Zorro.
A su vez, señaló la importancia de mirar hacia adelante tras una campaña que no cumplió con las expectativas. “Ahora a pensar en lo que viene, dar vuelta la página y ver las cosas buenas porque, más allá de que no haya sido bueno el año, siempre hay cosas para rescatar”, añadió.
Ajustes técnicos de cara al 2026
Werner confirmó que ya trabaja junto a su equipo para potenciar el rendimiento de su Ford Mustang con vistas a la próxima temporada. “Tenemos pensados algunos cambios para reforzar el conjunto en 2026, sobre todo en la parte mecánica para que el conjunto sea más fuerte”, remarcó el piloto.
Días atrás, también había adelantado que continúa desarrollando la motorización junto a los hermanos Riva, referentes históricos del Turismo Nacional. “Mario y Luis Riva, desde 2018 nos han venido ayudando de forma directa o indirecta. Los queremos tener dentro del equipo, así que veremos cómo se da todo”, indicó.
El toque con Canapino y su mensaje al público
Respecto de la maniobra inicial en la final, donde ambos llegaron a tocarse en la curva 1, evitó la polémica: “Normal, nada grave. Él buscaba su lugar, en el caso mío también. Se tiró bien a la curva 1, nos aplaudimos un poquito, pero normal, de carrera”.
Finalmente, Werner dejó un mensaje directo a los seguidores de Ford tras un año difícil. “Pedirles disculpas por este año en el que lamentablemente los termino complicando a ellos. Por supuesto, que voy a dejar todo para volver a traer la corona y que ellos vuelvan a disfrutar”, concluyó. (Con información de Olé)