Ex Patronato y ex Boca debutó con un gol en Getafe

Luis Vázquez, nacido en Recreo (Santa Fe) y formado futbolísticamente en Patronato, fue titular en el equipo dirigido por José Bordalás y marcó el único tanto del conjunto azul. El ex Boca Juniors abrió el marcador a los 14 minutos del segundo tiempo, tras una buena proyección del lateral izquierdo Juan Iglesias, quien desbordó por la banda y envió un centro rasante al corazón del área. Allí, Vázquez anticipó a su marcador y definió con precisión ante el arquero alemán Marc-André ter Stegen.

El partido también tuvo como atractivo el debut de Claudio “Diablito” Echeverri en Girona. El juvenil ingresó a los 18 minutos del complemento en reemplazo del francés Thomas Lemar y sumó sus primeros minutos oficiales en el Estadi Municipal de Montilivi. Sobre el cierre del encuentro, cuando el triunfo parecía quedar en manos del Getafe, el defensor brasileño Vitor Reis apareció en el área y marcó el empate definitivo para el conjunto local.

Con este resultado, Girona se mantiene en la décima posición del campeonato con 25 puntos, mientras que Getafe quedó en el 17º lugar con 22 unidades, apenas una más que Mallorca, equipo que actualmente ocupa zona de descenso directo, según consignó TyC Sports.