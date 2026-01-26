Gran Hermano 2026: vuelve la “Generación Dorada” con fecha confirmada

Telefe anunció que Gran Hermano 2026 regresará el lunes 23 de febrero con una edición especial aniversario, bajo la conducción de Santiago del Moro.
La espera terminó: Gran Hermano 2026 ya tiene fecha de regreso y promete revolucionar la televisión argentina. Telefe confirmó que el reality emblemático volverá a la pantalla con su edición especial “Generación Dorada” el próximo lunes 23 de febrero. La noticia genera expectativa en los fanáticos, quienes esperan la apertura de la casa más famosa del país y un regreso que apunta a marcar el rating del año.
Esta nueva temporada, a 25 años del debut del formato en Argentina, buscará renovar la experiencia del público. Santiago del Moro retomará la conducción, manteniendo su estilo cercano y participativo, que ya se ha consolidado en ediciones anteriores. Según adelantaron desde el canal, la producción planea innovar en dinámicas, desafíos y sorpresas, aunque los detalles sobre el casting y las reglas del juego permanecen en secreto.
Una edición de aniversario
Bajo el título “Generación Dorada”, Gran Hermano 2026 rendirá homenaje a la historia del reality en el país, al tiempo que apunta a un giro en el perfil de los participantes. Se especula con la participación de exconcursantes históricos y nuevas figuras mediáticas, pero Telefe mantiene un hermetismo absoluto. La idea es combinar la nostalgia con novedades que mantengan a los espectadores al borde del sillón durante toda la temporada.
El regreso del “Big Show” al prime time se perfila como un desafío directo por el liderazgo del rating. La edición especial busca captar tanto a quienes siguieron el programa desde sus inicios como a nuevas generaciones, consolidando la “hermanitis” en la agenda mediática nacional y potenciando la competencia con otros programas de entretenimiento, señaló NA.
Con el inicio del aislamiento fijado para fines de febrero, los seguidores del reality podrán volver a seguir las estrategias, conflictos y alianzas de los concursantes en tiempo real. Telefe confía en que esta edición aniversario no solo capture la atención del público, sino que también se convierta en un fenómeno que marque la televisión de 2026.