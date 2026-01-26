Oriana Sabatini mostró su pancita y contó la ansiedad por conocer a su hija

Oriana Sabatini atraviesa el séptimo mes de embarazo y la ansiedad por la llegada de su hija se hace cada vez más intensa. En las últimas horas, la cantante y actriz utilizó sus redes sociales para compartir una serie de imágenes íntimas en las que mostró el crecimiento de su pancita y dejó ver el profundo momento emocional que atraviesa junto al futbolista Paulo Dybala.

Desde Roma, ciudad donde la pareja reside actualmente, Oriana publicó varias selfies tomadas frente al espejo del baño y acompañó las postales con una frase breve pero cargada de significado: “Casi una mami”. La publicación tuvo una repercusión inmediata entre sus seguidores, quienes destacaron lo radiante que se la ve en esta etapa tan especial de su vida.

En menos de una hora, las imágenes cosecharon miles de “me gusta” y comentarios de cariño, con mensajes que celebraron no solo el avance del embarazo, sino también la naturalidad con la que Sabatini comparte este proceso tan personal.

El apoyo de famosos y seguidores

Las fotos también despertaron reacciones en el mundo del espectáculo. Entre los comentarios que se destacaron en la publicación, aparecieron saludos y felicitaciones de figuras reconocidas como Lizardo Ponce, Floppy Tesouro y Débora Damato, quienes se sumaron a la celebración virtual del momento que vive la cantante.

Los seguidores, por su parte, resaltaron la dulzura de las imágenes y el brillo que transmite Oriana en cada aparición pública o virtual. Muchos coincidieron en señalar que se la ve plena, feliz y disfrutando cada instante de la espera.

La artista ya había compartido en otras oportunidades postales vinculadas a esta etapa, pero en esta ocasión el foco estuvo puesto en la cercanía del nacimiento y en la ansiedad lógica que acompaña los últimos meses de gestación.

Contando los días para el nacimiento

Además de las selfies en el baño, Oriana Sabatini publicó otras fotos desde su vestidor, donde volvió a posar mostrando su pancita. Junto a una de esas imágenes, escribió una frase que conmovió a sus fans y dejó en evidencia que la cuenta regresiva ya comenzó: “Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”.

La frase, cargada de humor y ternura, refleja el clima de felicidad que envuelve a la pareja en la antesala de un momento que marcará un antes y un después en sus vidas.