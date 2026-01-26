Renovaron alerta por altas temperaturas en Entre Ríos: a qué zonas abarcaría

En base a las últimas actualizaciones, se renovó la alerta por altas temperaturas para la provincia de Entre Ríos para lo que respecta de este martes. Así lo dio a conocer en su último informe el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base a la última publicación, adelantó que se anticipa una alerta naranja para siete departamentos: Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Gualeguay y Victoria. Según el organismo, tiene efectos “moderados a alto en la salud”, especialmente para los grupos de riesgo (adultos mayores, niños y niñas y personas con enfermedades crónicas).

Por otro lado, la alerta amarilla por altas temperaturas alcanzará a otros 10 departamentos entrerrianos: Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Colón, Tala, Islas, Uruguay y Gualeguaychú.

Foto: Archivo Elonce.

¿Qué temperaturas se anticipan en la provincia de Entre Ríos?

Para lo que respecta a Paraná y departamentos aledaños, se anticipa una jornada agobiante con 36 grados centígrados durante la tarde, mientras que la mínima iniciará en los 22ºC. Hay una baja probabilidad de algunos chaparrones durante la mañana y luego continuaría nublado el cielo.

Del lado del sur entrerriano, hay mayores probabilidades de tormentas aisladas durante casi todo el día, aunque se prevé que eso no traerá consigo el descenso de la temperatura. En esa línea, se espera que la máxima alcance los 35 grados centígrados hacia la tarde.

Foto: Archivo Elonce.

Los registros térmicos más altos estarán presentes en Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador, donde la temperatura treparía hasta los 38 grados centígrados por la tarde. A su vez, se podrían presentar escenarios leves de chaparrones durante la mañana.

Las otras provincias afectadas por la alerta por calor extremo

Esta ola de calor no solo recae en Entre Ríos, sino también se amplía a otras provincias. Con alerta naranja, están algunos sectores de Santa Fe y Buenos Aires.

Sin embargo, en gran parte del país se anticipa alerta amarilla en provincias tales como Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa, Río Negro, Córdoba y Neuquén.