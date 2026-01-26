Reemplazaron un tramo de red de agua potable debajo de avenida Circunvalación

Con un importante despliegue de maquinarias, personal técnico y operarios, se ejecutaron diversos trabajos en la zona de avenida Circunvalación, para resolver problemas de baja presión y falta de servicio que habían comenzado a registrarse desde el fin de semana pasado en barrios linderos.
En la jornada del viernes se reemplazó un tramo de un conducto de 75 milímetros que fue hallado aplastado, lo que impedía el normal paso del suministro proveniente desde el centro de distribución Lola Mora hacia los barrios Brisas del Este, Seminario, Circunvalación y sectores linderos a esas jurisdicciones.
Para detectar el motivo del problema, se habían realizado previamente –a lo largo de la semana- tareas de descubrimiento de cañerías, maniobras y colocación de válvulas y toma de presiones, al tiempo que se administraron manejos en los circuitos de provisión de agua potable para garantizar un abastecimiento mínimo, mientras persistiera el inconveniente.
Los trabajos de reemplazo de cañería distribuidora –unos cuatro metros debajo de la calzada de circulación de la Circunvalación– concluyeron el viernes a la tarde. Asimismo, se constató el correcto funcionamiento del sistema de distribución en esa zona. Luego de los trabajos realizados, se ha ido restableciendo la normal prestación del servicio, en caudales y presión, en esa zona de la franja noreste de la ciudad.
La labor estuvo a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental del Municipio.