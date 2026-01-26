 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La Fiesta de la Playa 2026 fue un éxito en Paraná: “Es un gran punto de partida”, dijeron desde la organización

26 de Enero de 2026
Miles de personas disfrutaron de la segunda edición del evento.
Miles de personas disfrutaron de la segunda edición del evento. Foto: Municipalidad de Paraná

REDACCIÓN ELONCE

Miles de personas disfrutaron de la segunda edición de la Fiesta de la Playa en el balneario Thompson de Paraná. Julián Abramor, uno de los organizadores, dialogó con Elonce y adelantó que ya están pensando en el año que viene.

Este fin de semana, Paraná disfrutó de la segunda edición de la Fiesta de la Playa, y el balneario Thompson se vio espectacular con cerca de 50.000 personas durante las dos jornadas.

 

La iniciativa se concretó gracias al trabajo conjunto del sector privado, Masivo Producciones, y el apoyo de la Municipalidad de Paraná.

 

Uno de los organizadores, Julián Abramor, señaló a Elonce: “Fue excelente en todos los sentidos y quedamos muy contentos. Creemos que fue un gran punto de partida”. Además, remarcó que la combinación de artistas nacionales como T y la M y Mario Pereyra, con actividades deportivas y familiares, logró un evento inclusivo para toda la comunidad.

"Funcionó muy bien", indicó Julián Abramor.

 

Fue un mix que funcionó muy bien”, agregó Abramor, quien subrayó que “fue clave” la coordinación con el municipio y la provincia para consolidar esta propuesta cultural y recreativa.

Foto: Municipalidad de Paran&aacute;
Foto: Municipalidad de Paraná

Impacto y repercusión en la ciudad

El evento no solo reunió público, sino que también mostró un importante movimiento económico y social. “Creo que es un gran producto para la ciudad. Nos pone muy contentos poder aprovechar semenjante balneario”, indicó.

Paraná volvió a tener Fiesta de la Playa y fue un éxito

La Policía de Entre Ríos también jugó un rol central en el operativo de seguridad, permitiendo que familias y jóvenes disfrutaran de manera ordenada. El trabajo conjunto permitió garantizar la seguridad del público. “La seguridad la hace la gente también y fue impecable”, destacó.

Proyección a futuro y consolidación del evento

Masivo Producciones y el municipio proyectan que la fiesta de la playa se mantenga como un evento anual gratuito. “Tratamos de generar ideas que suman a la ciudad. Ojalá que lo podamos sostener el año que viene”, concluyó Abramor.

