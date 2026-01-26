“El Turquito” compartió un emotivo mensaje en plena lucha contra una grave enfermedad

REDACCIÓN ELONCE
El emprendedor paranaense del rubro bebidas publicó un texto cargado de gratitud, esperanza y reflexión personal. Su testimonio se viralizó en Paraná y despertó numerosas muestras de apoyo. "Nunca estamos solos, vivan, rían, amen y a ustedes mismos también ¡Seamos prioridad siempre!", aconsejó.
Jorge “El Turquito” Motteta, reconocido emprendedor del rubro de la distribución de bebidas en Paraná, compartió en las últimas horas un profundo y emotivo mensaje en el que habló de su presente, marcado por una grave enfermedad, y de la red de afectos que lo acompaña en este momento.
El mensaje, difundido a través de sus redes sociales, rápidamente se viralizó y generó una fuerte repercusión en la comunidad, donde Motteta es ampliamente conocido por su trayectoria laboral y su cercanía con vecinos, comerciantes y amigos.
En su publicación, el emprendedor relató que atravesó momentos de negación y resistencia frente a la situación que le tocó vivir, y se definió a sí mismo como “el peor paciente”, al admitir que una parte de él no quería aceptar la realidad. Sin embargo, destacó el acompañamiento constante de quienes estuvieron a su lado durante el proceso.
Motteta expresó un especial agradecimiento a profesionales de la salud que lo asistieron, a quienes reconoció por su compromiso humano y profesional. Señaló que el amor, la energía y el acompañamiento recibido fueron fundamentales en este tramo del camino, sin reemplazar los tratamientos médicos, pero sí fortaleciendo su espíritu.
En otro pasaje del mensaje, el joven emprendedor explicó que decidió tomarse un tiempo para conectarse consigo mismo, al reconocer que había postergado su propio cuidado durante mucho tiempo. Manifestó que este proceso lo llevó a replantearse prioridades y a buscar una versión más sana y humana de sí mismo.
“Esto es un capítulo en ese libro hermoso que escribimos juntos”, afirmó, al tiempo que transmitió un mensaje de esperanza y unión, remarcando que nadie atraviesa las dificultades en soledad. Invitó a vivir, reír, amar y también a priorizarse, subrayando el valor de los vínculos y de obrar con amor en la vida.
El testimonio de “El Turquito” Motteta despertó una ola de mensajes de aliento, agradecimiento y cariño por parte de la comunidad paranaense, que acompañó su mensaje con muestras de apoyo y reconocimiento por su fortaleza frente a la adversidad. La publicación cosechó más de 8.600 Me Gusta en la red social Instagram, donde “El Turquito” suele compartir las ofertas de su emprendimiento laboral.