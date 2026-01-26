Se realizará la Asamblea Ciudadana Vecinalista en Paraná: los temas clave que tratarán

Se desarrollará la Asamblea Ciudadana Vecinalista, este lunes a las 20 en calle Francisco de Bueno 249, barrio Santa Lucía de Paraná. Los referentes Alicia Glauser y el bioingeniero Esteban Rossi dialogaron con Elonce y abordaron los temas más importantes que afectan a los vecinos de la ciudad, entre ellos la situación de los terrenos del ex Procrear, la reorganización del transporte urbano y los problemas en el servicio de agua potable.

La asamblea se adelantó a enero pese a que estaba prevista para febrero, debido a la urgencia de algunos de los problemáticas a tratar.

Vivienda y terrenos del ex Procrear

Uno de los temas centrales será el futuro de los terrenos del ex Procrear. Según los vecinos, la prioridad debería ser la entrega de lotes a quienes “realmente necesitan vivienda”. “Tiene que tener el fin con el que fue pensado”, remarcaron.

Los vecinalistas denunciaron que la administración provincial podría destinar los terrenos a fines privados, dejando fuera a quienes carecen de recursos. “Consideramos que el gobernador no va a respetar nada el tema de los vecinos. Seguramente el loteo será como se hace siempre, para los privados que ya tienen la vida resuelta”, afirmaron.

Se realizará la Asamblea Ciudadana Vecinalista

Para avanzar en este tema, se solicitará una audiencia con autoridades. “Vamos a pedir un encuentro con la intendenta Rosario Romero. Esperamos que nos reciba”, confirmaron.

Transporte urbano y accesibilidad

Otro punto importante será la reorganización del transporte urbano. Los vecinalistas señalaron deficiencias en los recorridos, frecuencias y accesibilidad para personas mayores o con movilidad reducida. “El derecho en general del ciudadano a tener un buen transporte, o sea, hay que cambiar los recorridos porque no están bien hechos, la frecuencia y volver a los recorridos de antes, porque la gente está esperando eso. Hay cosas que arreglar”, dijeron.

La modificación de la empresa y los recorridos ha generado dudas entre los usuarios, y los representantes vecinalistas buscan que se ajusten a las necesidades reales de la población. “Recibimos la queja y la demanda de todos los barrios, del este al oeste”, señalaron.

El objetivo es que, con la vuelta a la actividad normal de la ciudad, los colectivos sean accesibles y funcionales para todos. “La distancia del cordón y la altura del primer escalón son todas cuestiones a mejorar”.

Agua potable y participación ciudadana

Otro tema a tratar será el servicio de agua potable, donde algunos vecinos siguen enfrentando cortes nocturnos. “Lo más crítico es zona oeste. La gente se queda sin agua durante el verano”, explicaron.

Los representantes también destacaron la importancia de la responsabilidad ciudadana en el uso del agua y el rol de las autoridades locales en garantizar un suministro adecuado. “El vecino también tiene que tener empatía con el otro. Cómo va a gastar agua lavando el auto, la vereda, o regando el cielo cuando no hay agua”, insistieron.

Finalmente, invitaron a la ciudadanía a participar de la asamblea, que se llevará a cabo hoy a partir de las 20, y remarcaron que estos encuentros se han convertido en una “caja de resonancia” de los problemas de Paraná.