Velasco se lesionó la rodilla y Boca lo pierde por dos meses

La preocupación se confirmó en Boca y tiene nombre propio: Velasco. El volante ofensivo sufrió un esguince importante en la rodilla izquierda durante el triunfo ante Riestra y estará fuera de las canchas por aproximadamente dos meses. Si bien su salida en pleno partido pasó casi inadvertida, las imágenes posteriores con hielo en la zona encendieron las primeras alarmas que luego se ratificaron con los estudios médicos.

Tras la vuelta a los entrenamientos, Velasco no participó de la práctica y se dirigió a realizarse estudios clínicos. Los resultados arrojaron una distensión grado II del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, una lesión que lo marginará del primer tramo de la temporada. En el club decidieron llevar adelante una rehabilitación prudente, especialmente por el antecedente de rotura ligamentaria que el jugador sufrió en 2024 en Estados Unidos.

La baja representa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico, que aún no definió un reemplazante directo. Con Carlos Palacios lesionado y a la espera de la llegada de Ángel Romero, Kevin Zenón aparece como la alternativa más viable para ocupar ese sector del campo ante Estudiantes, en un contexto de calendario exigente y plantel diezmado.

Preocupación y cautela en Boca

Más allá de la lesión de Velasco, la noche del debut dejó otras situaciones que preocuparon al mundo Boca. Una de ellas fue la salida de Ánder Herrera, quien tras el gol de Lautaro Di Lollo pidió el cambio con gestos evidentes de agotamiento. El mediocampista español se tomó la cintura y se tiró al piso, lo que generó inquietud inmediata en las tribunas.

Sin embargo, desde el cuerpo técnico llevaron tranquilidad: Herrera salió por cansancio y no por una lesión de gravedad. Si bien será evaluado en los entrenamientos de la semana, todo indica que estará a disposición para el cruce ante Estudiantes, aunque no se descarta una dosificación de minutos teniendo en cuenta la seguidilla de partidos.

Antes también había salido Lucas Janson, quien acusó una molestia en la pantorrilla. Claudio Úbeda explicó que el cambio respondió tanto a esa incomodidad física como a la necesidad de refrescar el ataque. El entrenador interino, además, destacó el profesionalismo y el esfuerzo del delantero, que debió cumplir un rol complejo ante los centrales rivales.

Un plantel condicionado por las lesiones

El contexto explica la importancia de Janson: las lesiones de Edinson Cavani (lumbalgia), Milton Giménez (pubalgia) y Miguel Merentiel (desgarro) lo obligaron a ser el centrodelantero titular en el debut. Boca no recuperará a ninguno de ellos a corto plazo, por lo que su evolución será seguida de cerca, según informó TyC Sports.

Así, entre la baja de Velasco, las ausencias en ataque y la necesidad de administrar cargas, Boca enfrenta un inicio de torneo más complejo de lo esperado. El triunfo ante Riestra trajo alivio en lo futbolístico, pero el parte médico dejó en claro que el arranque del año será una prueba de carácter y profundidad para el plantel.