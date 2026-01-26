Murciélagos: qué hacer ante su aparición y por qué son fundamentales

REDACCIÓN ELONCE
Ante la creciente presencia de murciélagos en la ciudad de Paraná, una especialista brindó a Elonce información clave para despejar dudas, promover la convivencia y actuar correctamente frente a estos animales silvestres.
La aparición de murciélagos en la ciudad de Paraná generó consultas e inquietudes entre vecinos, especialmente en zonas céntricas y edificios históricos. Frente a este escenario, Elonce dialogó con Romina Pavé, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora referente del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina, delegación Entre Ríos, quien explicó la importancia de conocer y comprender a estas especies que conviven con la población urbana.
“Es valioso porque ellos conviven en las ciudades con nosotros, como conviven la distintas aves que son más conocidas. Los murciélagos son parte de la ciudad”, señaló la especialista, destacando que su presencia no es un fenómeno extraño sino parte del ecosistema urbano.
Convivencia urbana y hábitos de los murciélagos
Pavé explicó que los murciélagos se concentran principalmente en edificios del centro y construcciones antiguas. “Así que tenemos que convivir lo más pacíficamente posible con ellos”, afirmó.
Además, indicó que esta es la época del año en la que se los observa con mayor frecuencia. “En la época primavera verano están más activos porque es cuando tienen mucho alimento disponible que son los insectos”, explicó.
En cuanto a los lugares donde suelen refugiarse, detalló: “Generalmente están en los entretechos de los edificios, incluso construcciones nuevas porque ahí los albañiles construyen y van dejando algunos orificios y los murciélagos ingresan”, aclarando que no provocan daños estructurales para acceder.
Riesgos, cuidados y valor ecológico
Consultada sobre la peligrosidad, fue clara: “No son peligrosos. Pero, al ser parte de la fauna silvestre, hay que tener cuidado para no entrar en contacto físico con ellos”. Y agregó: “Hay muy baja incidencia de rabia en las poblaciones naturales, el 1 o 2%”.
Respecto a su rol ambiental, subrayó: “Son muy importantes. Los de acá son insectívoros. Comen la mitad o el total de su peso por noche”, resaltando el beneficio directo para la población.
Sobre cómo proceder ante la presencia de un ejemplar, explicó detalladamente: “Hay que agarrar un recipiente de plástico, de cartón o una caja y llevarlos despacito a un balcón o algún lugar alto porque ellos salen volando hacia abajo. No hay que golpearlos ni matarlos. Aconsejo poner mosquiteros para que no accedan a los hogares”.
Mitos, reproducción y recomendaciones finales
La investigadora también se refirió a los prejuicios que existen: “Tienen muy mala fama por las enfermedades y, especialmente, por la rabia. Hay que evitar ser mordidos”, y remarcó la importancia de la información para evitar reacciones incorrectas.
En relación a la reproducción y expectativa de vida, comentó: “Se reproducen dos veces al año, tienen una cría y es variable la expectativa de vida”.
Finalmente, detalló la diversidad de especies en la región: “En la provincia tenemos alrededor 25 especies”.
De esta manera, la información científica permite comprender que la presencia de murciélagos no representa una amenaza, sino una oportunidad para reforzar la convivencia responsable con la fauna silvestre.