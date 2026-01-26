Rescataron un murciélago hallado dentro de una vivienda en Paraná

El operativo se realizó en una casa de Paraná tras el aviso de un vecino. El ejemplar fue capturado sin riesgos y liberado en un entorno adecuado a su hábitat natural.
Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná intervino este lunes en una vivienda ubicada en calle Piedra Buena al 100, luego de que un vecino alertara sobre la presencia de un murciélago en el interior del domicilio.
Al arribar al lugar, el personal constató que el mamífero se encontraba dentro de uno de los ambientes de la casa. De inmediato, se procedió a su captura y retiro de manera segura, resguardando tanto a los moradores como al propio ejemplar, sin que se registraran inconvenientes durante la intervención.
Finalizado el procedimiento, el murciélago fue liberado en una zona acorde a su hábitat natural, informaron desde el cuartel de Bomberos.
Importancia y cuidados ante la presencia de murciélagos
Los murciélagos son mamíferos voladores insectívoros, por lo que cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema, al controlar poblaciones de insectos. Tienen hábitos crepusculares y nocturnos, y suelen refugiarse en árboles frondosos, grietas de paredes, altillos o taparrollos de persianas.
Desde los organismos de emergencia recordaron que, en general, no son animales agresivos y tienden a huir ante la presencia humana. Sin embargo, advirtieron que pueden enfermar de rabia y transmitirla a personas o mascotas si son manipulados.
Cuando un murciélago presenta rabia, suele arrastrarse o tener dificultades para volar, lo que puede llamar la atención de perros y gatos. Ante una situación de defensa, el animal puede morder y transmitir el virus a través de la saliva.
Recomendaciones a la comunidad
Ante el hallazgo de un murciélago, se recomienda:
-No tocarlo ni intentar manipularlo.
-Cubrirlo con un balde u otro recipiente hasta la llegada de personal capacitado.
-Mantener vacunados a perros y gatos contra la rabia, una vez al año desde los tres meses de edad.
-En caso de mordedura, lavar la herida con agua y jabón y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano.
-Prestar atención a la presencia de murciélagos durante el día, con vuelo dificultoso o arrastrándose, ya que puede tratarse de un posible caso de rabia.
Vacunación antirrábica
La rabia es una enfermedad viral grave que afecta el sistema nervioso central de las personas y otros mamíferos. Puede transmitirse a través del contacto infectante o mordeduras, dado que el virus se encuentra en la saliva del animal infectado.
Por este motivo, las autoridades sanitarias insisten en la vacunación antirrábica anual de las mascotas como principal medida de prevención para evitar contagios y proteger la salud pública.