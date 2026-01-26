 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El viento sudoeste trajo alivio al calor extremo y se anuncian tormentas aisladas para la tarde

26 de Enero de 2026
Cielo nublado en Paraná
Cielo nublado en Paraná

REDACCIÓN ELONCE

Las marcas térmicas registraron un leve descenso y pasado el mediodía se ubicaron en 25.3ºC con vientos del sudoeste a 25 km/h. Meteorólogo anticipó que "llegará un alivio térmico, pero será con sabor a poco".

Si bien estaba pronosticada una máxima de 38ºC para este lunes en Paraná, las marcas térmicas registraron un leve descenso y pasado el mediodía se ubicaron en 25.3ºC con vientos del sudoeste a 25 km/h. De hecho, según el Servicio Meteorológico Nacional, para la tarde se anuncia baja probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche.

 

 

¿Llegará el alivio?

 

Para este martes en la capital entrerriana se prevén chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde noche; sin embargo, las marcas térmicas rondarán entre 23ºC de mínima y los 37ºC de máxima.

La región se encuentra a la región bajo un ambiente pesado, con marcas térmicas muy por encima de los valores normales para la época y mínimas nocturnas que no permiten una recuperación adecuada. En este contexto, el pronóstico para los próximos siete días anticipa una semana exigente, con calor persistente, tormentas a mitad de semana y un alivio térmico que llegará, pero con sabor a poco, indicó el meteorólogo Mauricio Saldivar a Meteored.

 

El escenario comenzará a modificarse entre martes y miércoles, cuando el avance de un frente frío se combinará con una perturbación en niveles medios de la atmósfera que favorecerá el desarrollo de áreas de lluvias y tormentas, poniendo fin a la ola de calor. Este sistema provocará un descenso térmico moderado, con un ambiente algo más respirable, aunque todavía húmedo y cálido.

Cielo nublado en Paran&aacute; (foto Elonce)
Cielo nublado en Paraná

Para el miércoles en Paraná se anuncia cielo mayormente nublado por la mañana y baja probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde noche con marcas térmicas que oscilarán entre 25 y 35ºC.

 

De cara al resto de la semana, entre el jueves y el domingo 1 de febrero, se esperan condiciones de mejoría relativa en cuanto a las temperaturas, que se mantendrán dentro de valores más tolerables, con máximas en torno a los 31°C, aunque sin descartar nuevos repuntes de calor. “En definitiva, el alivio llegará, pero será parcial y breve”, pronosticó Saldivar. De hecho, para el jueves en la capital entrerriana se anuncian 37ºC de máxima.

 

Y cerró: “También en ese período, la atmósfera estará más estable, con predominio de días con nubosidad escasa a parcial y vientos del sector este, que por momentos soplarán con intensidad regular, lo que reafirma el ambiente un poco más agradable, aunque también un poco más húmedo. No se esperan precipitaciones”.

Temas:

Servicio Meteorológico Nacional ola de calor Temperaturas extremas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News

