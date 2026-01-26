El viento sudoeste trajo alivio al calor extremo y se anuncian tormentas aisladas para la tarde

Si bien estaba pronosticada una máxima de 38ºC para este lunes en Paraná, las marcas térmicas registraron un leve descenso y pasado el mediodía se ubicaron en 25.3ºC con vientos del sudoeste a 25 km/h. De hecho, según el Servicio Meteorológico Nacional, para la tarde se anuncia baja probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche.

¿Llegará el alivio?

Para este martes en la capital entrerriana se prevén chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde noche; sin embargo, las marcas térmicas rondarán entre 23ºC de mínima y los 37ºC de máxima.

La región se encuentra a la región bajo un ambiente pesado, con marcas térmicas muy por encima de los valores normales para la época y mínimas nocturnas que no permiten una recuperación adecuada. En este contexto, el pronóstico para los próximos siete días anticipa una semana exigente, con calor persistente, tormentas a mitad de semana y un alivio térmico que llegará, pero con sabor a poco, indicó el meteorólogo Mauricio Saldivar a Meteored.

El escenario comenzará a modificarse entre martes y miércoles, cuando el avance de un frente frío se combinará con una perturbación en niveles medios de la atmósfera que favorecerá el desarrollo de áreas de lluvias y tormentas, poniendo fin a la ola de calor. Este sistema provocará un descenso térmico moderado, con un ambiente algo más respirable, aunque todavía húmedo y cálido.

Cielo nublado en Paraná (foto Elonce)

Para el miércoles en Paraná se anuncia cielo mayormente nublado por la mañana y baja probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde noche con marcas térmicas que oscilarán entre 25 y 35ºC.

De cara al resto de la semana, entre el jueves y el domingo 1 de febrero, se esperan condiciones de mejoría relativa en cuanto a las temperaturas, que se mantendrán dentro de valores más tolerables, con máximas en torno a los 31°C, aunque sin descartar nuevos repuntes de calor. “En definitiva, el alivio llegará, pero será parcial y breve”, pronosticó Saldivar. De hecho, para el jueves en la capital entrerriana se anuncian 37ºC de máxima.

Y cerró: “También en ese período, la atmósfera estará más estable, con predominio de días con nubosidad escasa a parcial y vientos del sector este, que por momentos soplarán con intensidad regular, lo que reafirma el ambiente un poco más agradable, aunque también un poco más húmedo. No se esperan precipitaciones”.