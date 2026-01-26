Calor extremo y cuidados de la piel: claves para protegerse del sol

Con el inicio de la semana marcado por temperaturas extremas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó máximas cercanas a los 38ºC para este lunes en Paraná. En ese marco, Elonce consultó con una dermoasesora respecto de la importancia de extremar los cuidados frente a la exposición solar y proteger adecuadamente la piel.

Al respecto, la especialista en el cuidado de la piel de Farmacia Cura Álvarez, Fiorella Tiraboschi brindó a Elonce una serie de recomendaciones vinculadas al uso correcto del protector solar y a los hábitos que ayudan a prevenir daños en la piel durante jornadas de intenso calor.

Uso adecuado del protector solar

Según explicó la especialista, el protector solar debe utilizarse durante todo el año, independientemente de la edad o el tipo de piel. “Es muy importante usar un protector adecuado para cada piel y renovarlo cada dos horas”, indicó.

Respecto a los horarios de exposición, Tiraboschi señaló que el período de mayor riesgo se extiende entre las 11 y las 16, cuando la radiación solar es más intensa. En esos momentos recomendó "evitar el sol directo, buscar sombra, mantenerse hidratados y reforzar la protección".

Tipos de protectores y factor recomendado

La dermoasesora aclaró que no es lo mismo un protector para adultos que para niños. Existen productos pediátricos diseñados específicamente para bebés y niños, así como protectores para pieles mixtas, grasas, con manchas o maduras.

En cuanto al factor de protección solar (FPS), señaló que los profesionales recomiendan FPS 50 como mínimo, y valores superiores para pieles muy claras. También remarcó la diferencia entre los protectores faciales y corporales, ya que los primeros suelen contener activos específicos para controlar oleosidad, tratar manchas o unificar el tono de la piel.

Post solares e hidratación

Otro aspecto destacado fue el uso de post solares, tanto en gel como en emulsión. “No solo se usan cuando hay quemaduras, sino también para hidratar la piel luego de la exposición al sol”, explicó. La elección del formato depende del tipo de piel, siendo el gel más adecuado para pieles mixtas o grasas y la emulsión para pieles secas.

Además, insistió en la importancia de mantenerse bien hidratado y de aplicar productos humectantes cuando la piel comienza a enrojecerse o cambiar de color.

Finalmente, la especialista invitó a la comunidad a informarse y consultar ante cualquier duda, recordando que el cuidado de la piel es una medida clave de prevención en jornadas de calor extremo.