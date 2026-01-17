 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Deshidratación silenciosa en verano

Cómo reconocer los síntomas de la deshidratación y prevenir el golpe de calor

Especialistas advirtieron que la deshidratación silenciosa, pérdida constante de líquidos, en días de altas temperaturas puede pasar inadvertida y afectar la salud. Recomendaciones.

17 de Enero de 2026
Deshidratación silenciosa. Ante las altas temperaturas del verano, el cuerpo pierde líquidos de manera constante a través del sudor y la respiración, incluso, sin realizar actividad física. Es por ello que durante esta época del año muchas personas no logran reponer adecuadamente el agua perdida y entran en un estado de deshidratación leve pero sostenida, que puede pasar inadvertida y afectar el bienestar.

 

En este punto, radica la importancia que señalan los especialistas acerca de prestar atención a señales tempranas, como la orina de color oscuro, la sequedad en la boca o el cansancio persistente, resulta clave para prevenir cuadros más severos, como el golpe de calor.

Los niños, las personas mayores y quienes pasan muchas horas al aire libre o en ambientes calurosos presentan un mayor riesgo y requieren una hidratación más cuidadosa y frecuente.

 

Teniendo en cuenta que la sed no siempre es un indicador confiable, ya que cuando aparece, el cuerpo ya podría estar deshidratado, se debe incorporar el hábito de tomar agua durante el día, incluso sin tener ganas.

Consejos

En este contexto, los especialistas recomiendan tomar agua de manera regular durante todo el día, sin esperar a tener sed; observar el color de la orina: tonos claros suelen indicar una hidratación adecuada; aumentar el consumo de agua en días de mucho calor o ante mayor actividad física; prestar especial atención a niños y adultos mayores, que suelen percibir menos la sed; y elegir aguas de calidad y baja en sodio para el consumo cotidiano.

 

Evitar actividad física intensa en las horas pico de calor. Protegerse del sol entre las 10 y las 16; se debe consultar al centro de salud más cercano si la persona presenta fiebre mayor a 39ºC, náuseas, vómitos, mareos o desmayos; sed intensa, sequedad en la boca, piel seca; dolor de cabeza o de estómago.

 

Se necesita un cuidado especial para los bebés: cumplir con el amamantamiento de lactantes (dar la teta con mayor frecuencia); evitar irritaciones por sudor, ofrecer agua fresca desde los 6 meses. Los niños deben ser vestidos con ropa liviana, usar gorro y protector solar.

 

En el caso de los adultos mayores, evitar salir sin compañía y permanecer en ambientes frescos si hay malestar.

