Especialista sobre los cuidados de la piel en verano: “Ahora existen protectores solares inteligentes”

REDACCIÓN ELONCE
La dermatóloga Valeria Frenquel compartió con Elonce claves sobre el cuidado de la piel, especialmente durante el verano, para evitar daños y quemaduras solares.
El cuidado de la piel es esencial durante todo el año, pero en los meses de verano, con la mayor exposición al sol, se vuelve aún más crucial. La dermatóloga Valeria Frenquel compartió algunas recomendaciones clave para proteger la piel de las quemaduras solares y otros daños relacionados. En diálogo con Elonce, Frenquel destacó que “es muy importante no solamente el uso del protector solar, sino también tener en cuenta el horario de exposición".
La concientización sobre el uso de protector solar está aumentando
Gracias a los esfuerzos de los dermatólogos en la fotoeducación, hoy en día hay una mayor conciencia sobre la importancia del uso correcto del protector solar. Frenquel remarcó la diferencia que se nota en los hábitos de la población. "He visto con mucha alegría que hay una gran conciencia en el uso del protector. Todos los esfuerzos que hemos hecho los dermatólogos en la fotoeducación y en las escuelas con los niños más pequeños, los padres están muy concientizados", expresó.
Para los más pequeños, adultos mayores y adultos en general, Frenquel recomendó usar protector solar con un factor superior a 50. En particular, destacó los protectores solares "inteligentes" que alcanzan factores 99 o 100, que no solo protegen del sol, sino que también ayudan a prevenir y reparar lesiones cancerígenas. "Esos son protectores más completos", comentó.
Más allá del protector solar: Otras opciones de fotoprotección
Además del protector solar, Frenquel destacó otros elementos que contribuyen a la protección solar, como prendas con fotoprotección, sombreros, anteojos y sombrillas. Estos accesorios son especialmente útiles para complementar la acción del protector solar, ya que "los protectores son filtros. No es la totalidad del sol la que nos protegen, sino una porción". Este enfoque integral de protección es particularmente relevante durante las vacaciones, cuando la exposición al sol es más prolongada y constante. “Cualquier protector solar que alcance el bolsillo de la persona debe ser usado media hora antes de ir al sol y reaplicarlo cada 2 horas”, indicó.
Cómo actuar en caso de quemaduras solares graves
En caso de sufrir una quemadura solar, Frenquel subrayó la importancia de identificar la gravedad de la lesión. "Esa quemadura es un cuadro de una quemadura que puede ser de primero o de segundo grado, según cómo haya afectado la piel", detalló. Las quemaduras solares pueden generar dolor, enrojecimiento, ampollas o fiebre, y en los casos más graves, es necesario acudir a un dermatólogo o a una guardia médica. "Muchas veces requieren de medicamentos especiales, inclusive corticoides inyectables para aflojar la inflamación", señaló.
Además, la dermatóloga destacó la importancia de prevenir complicaciones, como infecciones en las ampollas, y de realizar un seguimiento adecuado para evitar daños a largo plazo.
El daño solar es acumulativo
Uno de los puntos más importantes en la entrevista fue la cuestión del daño solar acumulativo. Frenquel explicó que, aunque algunas personas crean que los daños solares de años pasados no afectan su piel a largo plazo, el daño acumulativo es real. "Muchas veces han vivido en zonas rurales, antes no existían los protectores solares, entonces acumulando sobre todo las zonas expuestas", explicó la dermatóloga. Por eso, es fundamental aplicar protector solar no solo en verano, sino todos los días, incluso en días nublados o durante actividades cotidianas como caminar al supermercado o cuidar el jardín. "El sol nos da todos los días de la vida", puntualizó Frenquel.
Para quienes buscan una solución práctica, recomendó elegir cremas diarias que ya incluyan protección solar, lo que asegura una defensa constante contra los rayos UV. Además, destacó la importancia de la hidratación cutánea para mantener la salud de la piel. "Es importante usar una crema humectante para todo el cuerpo, no solo para protegerse del sol, sino también para el cuidado diario de la piel", concluyó.
La prevención y el cuidado constante son esenciales para mantener una piel saludable durante todo el año, especialmente en los meses de mayor exposición solar.