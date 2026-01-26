Calor en Paraná: cómo hidratarse y qué cuidados tomar ante temperaturas elevadas

Paraná atraviesa días de calor intenso y rige una alerta amarilla por temperaturas elevadas, por lo que desde la Secretaría de Salud municipal reforzaron las recomendaciones para prevenir deshidratación y cuadros asociados a la exposición prolongada al sol.

Ante este escenario, el móvil de Elonce dialogó con la titular del área, Claudia Enrique, quien pidió extremar cuidados, especialmente en personas mayores y chicos pequeños.

“No hace falta mirar el pronóstico porque lo sentimos. Son jornadas muy exigentes para el cuerpo y es importante no llegar a lo que se conoce como golpe de calor”, explicó la funcionaria.

Hidratación y horarios críticos

La secretaria remarcó que la clave es incorporar líquidos de manera permanente. “No hay que esperar a tener sed. Cuando aparece la sed, ya existe un grado de deshidratación. Lo ideal es tomar agua durante todo el día”, señaló.

También sugirió modificar hábitos cotidianos. “Conviene elegir frutas y verduras, evitar comidas pesadas y reducir el alcohol”, indicó.

Respecto a la exposición al aire libre, recomendó reorganizar actividades. “Entre media mañana y la tarde es cuando más se siente el sol. En esos momentos hay que evitar ejercicio o tareas innecesarias afuera”, afirmó.

Claudia Enrique, secretaria de Salud de Paraná. Foto: Elonce.

Para quienes deban trabajar en la vía pública, agregó: “Cubrirse la cabeza, usar ropa clara y holgada y llevar siempre una botella”.

Síntomas y señales de alarma

Enrique explicó que algunos grupos pueden no manifestar síntomas evidentes. “En los adultos mayores hay que observar signos como la lengua seca. Cuando aparece confusión mental ya estamos ante una urgencia”, detalló.

Entre las señales a tener en cuenta mencionó mareos, aumento de temperatura corporal, taquicardia y desmayos. “Si la persona no puede hidratarse por boca, necesita atención médica inmediata”, sostuvo.

Finalmente, insistió en consultar ante cualquier duda. “Lo mejor es acercarse al centro de salud más cercano”.