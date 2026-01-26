El espacio Cultural JAI abre inscripciones para jóvenes y adultos rumbo a la temporada teatral 2026

REDACCIÓN ELONCE
El espacio Cultural JAI lanza una propuesta formativa integral en danza, teatro y canto destinada a jóvenes y adultos, con inicio anticipado en febrero y el objetivo puesto en la temporada teatral 2026.
El espacio Cultural JAI se prepara para un nuevo año de formación artística con una propuesta que apunta directamente a jóvenes y adultos interesados en el mundo del baile, el canto y el teatro musical. Con una mirada puesta en la temporada teatral 2026, el reconocido espacio cultural de la capital entrerriana anunció el inicio anticipado de sus clases, una novedad que rompe con el calendario habitual.
Según explicó su director, Favio Vides, la iniciativa busca dar respuesta a dos perfiles bien definidos. “Por un lado, está pensada para personas que sienten interés por el baile y el canto y quieren empezar desde cero. Por otro, para jóvenes y adultos que quieran incursionar en el teatro musical, donde van a tener formación integral en actuación, danza y canto”, expresó en diálogo con Elonce.
La decisión de adelantar el comienzo de las actividades marca un cambio significativo en la dinámica del espacio JAI. “Esto va a empezar en febrero como una novedad, porque siempre comenzamos en marzo. Este año decidimos anticiparnos para trabajar con más tiempo y proyección”, detalló Vides, destacando la importancia de una preparación sostenida.
Un inicio anticipado para potenciar la formación
Las clases para jóvenes y adultos comenzarán el martes 3 de febrero, mientras que los grupos infantiles mantendrán el esquema tradicional, iniciando sus actividades en marzo. En ese sentido, el director aclaró que los más pequeños pueden incorporarse desde los cinco o seis años, en un espacio pensado especialmente para sus edades y necesidades expresivas.
En cuanto a la dinámica semanal, Vides explicó que la formación estará organizada de manera progresiva y complementaria. “Los martes vamos a trabajar baile y actuación, y los viernes canto. La idea es que los alumnos tengan un entrenamiento completo y constante”, señaló, subrayando la importancia de integrar las distintas disciplinas artísticas.
El espacio JAI, ubicado sobre calle Gualeguaychú en la ciudad de Paraná, se ha consolidado en los últimos años como un referente en la formación escénica, no solo por su propuesta académica sino también por su acompañamiento humano y artístico a cada estudiante.
El arte como expresión integral del cuerpo
Más allá de la técnica, desde el espacio JAI se promueve una concepción integral del arte y la expresión corporal. “El arte es la expresión del cuerpo. Cuando decimos que bailamos con el cuerpo no es solo del cuello hacia abajo. La cara también forma parte: la mirada, el rostro, las manos”, reflexionó Vides.
Esa mirada atraviesa toda la propuesta pedagógica del lugar, donde se busca que los alumnos desarrollen no solo habilidades artísticas, sino también confianza, presencia escénica y capacidad expresiva. La formación apunta tanto a quienes desean vivir el arte como hobby como a quienes sueñan con subirse a un escenario profesional.
Quienes estén interesados en sumarse a las clases pueden comunicarse telefónicamente o por mensaje al 3435001981, o bien a través de las redes sociales en @Favio_Vides. Con esta nueva convocatoria, el espacio JAI reafirma su compromiso con el crecimiento cultural y artístico de la comunidad, apostando al talento local y a la formación de futuros intérpretes rumbo a la temporada teatral 2026.