Mariano Werner se rearma para pelear el título del Turismo Carretera

Con la mira puesta en recuperar protagonismo, Mariano Werner inicia una nueva etapa de reconstrucción deportiva tras una temporada 2025 compleja en el Turismo Carretera. El piloto de Paraná apuesta fuerte de cara al inicio del campeonato, previsto para el 14 y 15 de febrero en El Calafate, con el armado de un nuevo Ford Mustang y la reincorporación de una pieza fundamental dentro de su estructura técnica.

El objetivo es claro: volver a pelear bien arriba en la categoría más popular del automovilismo argentino. En su ciudad natal, Werner trabaja intensamente junto a su equipo para dejar listo el flamante Mustang, un proyecto que genera grandes expectativas entre los seguidores de Ford y que representa una apuesta fuerte para recuperar el nivel que lo llevó a consagrarse campeón en temporadas anteriores.

La planificación no se limita solo al aspecto técnico del auto. También hay un fuerte trabajo en la organización del equipo y en la búsqueda de solidez a largo plazo, algo que Werner considera clave para afrontar un campeonato exigente como el Turismo Carretera.

El regreso de un ingeniero clave para el proyecto

Valentín Brusa volverá a trabajar con Mariano Werner. Foto: Campeones.

En ese contexto, la gran novedad es el regreso de Valentín Brusa como ingeniero del equipo. Brusa fue una figura central en los campeonatos logrados por Werner en 2020, 2021 y 2023, y ahora vuelve al país tras sumar experiencia internacional en la Fórmula 4 Española con el equipo Drivex.

En diálogo con Campeones, Brusa explicó que su vuelta se venía gestando desde hace meses y que ahora estará involucrado de lleno en el proyecto. “Voy a estar siempre en el taller, siguiendo el auto y trabajando con todo, ayudando a los chicos y acompañando cada detalle del armado”, señaló el ingeniero, destacando que actualmente el foco está puesto en la construcción y pintura del nuevo Mustang.

La experiencia europea dejó una huella importante en Brusa, quien valoró el aprendizaje adquirido en España. Sin embargo, hoy su prioridad es Mariano Werner Turismo Carretera y un proyecto que, según remarcó, está pensado a largo plazo. “La idea es organizarnos bien y salir a buscar el campeonato”, aseguró a Campeones.