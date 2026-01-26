Escuela de taekwondo busca colaboración y sponsors para viajar a un Sudamericano en Perú: “Sería un sueño”

REDACCIÓN ELONCE
Diez competidores de Colonia Avellaneda y San Benito necesitan sponsors para viajar a Lima a competir en el Sudamericano de Taekwondo. La comunidad también puede colaborar a través de un alias.
La escuela de taekwondo “Entrenar para vivir” de Colonia Avellaneda y San Benito busca sponsors y colaboración de la sociedad para que su equipo de diez competidores pueda participar del Sudamericano que se realizará en Lima, Perú, del 22 al 27 de junio. Gracias al profesor Andrés Pérez, el plantel se encuentra entrenando con dedicación para llegar en óptimas condiciones.
“El taekwondo es un arte marcial de origen coreano que ya tiene más de 62 años, se creó en 1955 y llegó a Argentina hace aproximadamente 54 años. Es un deporte integral que forma a los chicos en respeto, concentración y perseverancia”, explicó Pérez.
El objetivo de los jóvenes no solo es competir, sino también representar a la región con la mejor preparación: “Hacemos movimientos de ataque y defensa contra un oponente imaginario. Esto prepara a los chicos prácticamente para la vida”, señaló el profesor.
Una trayectoria consolidada y un grupo con experiencia
La escuela funciona en Colonia Avellaneda hace 13 años y, desde hace ocho cuenta con su propio gimnasio. “Venimos con una trayectoria competitiva bastante importante dentro de la región, con buenos resultados. Nos animamos a salir a un Sudamericano y tenemos un lindo grupo”, afirmó Pérez.
El acompañamiento de los padres es fundamental, ya que colaboran en la preparación y en la organización de beneficios para recaudar fondos. Entre ellos, ventas de pizzas y polladas. “Todo sirve porque es totalmente amateur. Nos bancamos los viajes, la inscripción, el hospedaje y los traslados”, agregó.
Entre los competidores se encuentran subcampeones nacionales y representantes en torneos panamericanos. Pérez destacó que hay subcampeón nacional en el equipo y tienen experiencia en panamericanos y mundial”.
Cómo colaborar y seguirlos en redes
Para quienes quieran colaborar, la escuela tiene habilitado un alias para donaciones: 747prex. “Nos va a venir bien. Todo sirve”, explicó Pérez.
Además, los interesados pueden seguir las actividades de la escuela a través de sus redes sociales: Instagram y Facebook bajo el nombre Entrenar para vivir. Las inscripciones para nuevos alumnos ya comenzaron y la temporada arrancó el 5 de enero.
Finalmente, Andrés Pérez destacó la importancia de esta experiencia para los chicos: “Están trabajando con un buen equipo atrás, los chicos tienen buenos resultados y vamos por más. Sería un sueño que puedan ir al Sudamericano”.