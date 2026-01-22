Gabriel Díaz: “Tengo mi cabeza solo en Patronato y espero mantener el nivel del año pasado”

Patronato transita la etapa más intensa de la pretemporada con entrenamientos exigentes y los primeros minutos de fútbol formal antes del arranque de la Primera Nacional.

El conjunto entrerriano viene de disputar dos amistosos ante Atlético Rafaela, ambos con empate 1 a 1, y continúa ajustando aspectos físicos y tácticos de cara al debut previsto para el sábado 14 de febrero frente a San Martín de Tucumán, en condición de visitante.

Este jueves, el plantel realizó una práctica a puertas abiertas en el predio y hubo contacto con la prensa. En ese marco, Gabriel Díaz, defensor del equipo, habló con Elonce, analizó el presente del grupo y el trabajo realizado durante las primeras semanas.

Balance de los primeros trabajos

El zaguero valoró la exigencia de los entrenamientos y aseguró que la preparación viene siendo intensa. “Una buena pretemporada, hicimos una semana de doble turno que estuvo pesada, nos sirvió muchísimo. Ahora estamos afinando detalles para el arranque del torneo”, señaló.

Además, explicó que los amistosos funcionan como una medida para evaluar el funcionamiento colectivo. “Todavía faltan cosas por ajustar, entonces estos partidos nos van a servir para saber todo lo que nos falta”, agregó.

Entrenamiento de Patronato. Foto: Elonce.

Sobre el rendimiento ante el conjunto santafesino, consideró que se trató de una etapa lógica dentro del proceso. “Hicimos un partido correcto en todas las líneas, pero después de una semana tan fuerte te sentís duro. Igual sacamos buenas conclusiones”, expresó.

Cambios tácticos e integración del plantel

Durante la charla también hizo referencia a la modificación del esquema, con la implementación de una línea de cinco defensores, y a la adaptación con los nuevos compañeros.

“Ahora tenemos línea de cinco, cambió todo el equipo y nos estamos conociendo con los chicos. Eso es fundamental, conocernos bien entre todos”, sostuvo. En cuanto a su rol, explicó: “No cambia mucho, es uno más atrás, pero tengo que hacer los corrimientos más rápido”.

Patronato de Pretemporada. Foto: Elonce.

Díaz destacó además la dinámica que buscan en ofensiva y el clima interno del vestuario. “Vamos a tener mucha dinámica en el ataque, que es lo que queremos. Somos un grupo muy unido, llegaron varios compañeros y nos llevamos muy bien”.

Compromiso con el presente

Consultado sobre su futuro, el defensor dejó en claro que su foco está puesto en la temporada que se viene. “Tengo mi cabeza acá, estoy haciendo la pretemporada con el grupo y estoy comprometido. Si aparece algo, el club decidirá”, afirmó.

También reveló que mantuvo una charla con el cuerpo técnico para continuar en la institución. “Me convencieron de seguir y tratar de sostener lo que hice el año pasado. No es fácil, pero la idea es mantener ese nivel”, indicó.

.