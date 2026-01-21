Patronato igualó sus primeros amistosos de pretemporada ante Atlético Rafaela

En el inicio de su preparación para la temporada, Patronato jugó este miércoles dos amistosos ante Atlético Rafaela en el Presbítero Grella y cerró la jornada con dos empates 1-1. Los encuentros se realizaron a puertas cerradas y formaron parte de la puesta a punto del plantel de cara a febrero.

El primer partido arrancó a las 9 de la mañana, duró 70 minutos y finalizó igualado con gol de Valentín Pereyra.

En ese ensayo, el cuerpo técnico alineó a Alan Sosa en el arco; Facundo Heredia, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Gabriel Díaz en defensa; Maximiliano Rueda, Federico Bravo y Juan Barinaga en la mitad de la cancha; Valentín Pereyra como enlace; y Alejo Miró junto a Hernán Rivero en el ataque. Joaquín Barolín ingresó durante el tramo final.

Variantes en el segundo ensayo

En el segundo partido, también de 70 minutos, el marcador volvió a ser 1-1. Esta vez el gol rojinegro fue de Renzo Reynaga, quien se movió como referencia ofensiva y aprovechó una de las situaciones generadas en el área rival.

Amistoso de Patronato contra Atlético Rafaela. Foto: Prensa CAP

Para ese ensayo, el equipo formó con Iván Cháves; Luciano Pacco, Francisco Lencinas, Fernando Evangelista y Santiago Piccioni en la última línea; Bartolomé Velásquez, Augusto Picco y Marcos Enrique en el mediocampo; Benjamín Bravo más adelantado; y Brandon Cortés junto a Reynaga en ataque.

Los dos encuentros dejaron minutos para distintas variantes, lectura de funcionamiento y primeras sociedades en un plantel que apunta a tener ritmo antes del inicio de la competencia.

Amistoso de Patronato contra Atlético Rafaela. Foto: Prensa CAP

Calendario ajustado y debut reprogramado

En paralelo a los amistosos, la dirigencia debió reordenar la planificación del semestre tras la reprogramación del calendario oficial. El estreno, que inicialmente estaba previsto para el 7 de febrero ante San Martín de Tucumán, quedó fijado para el sábado 14 del mismo mes en condición de visitante. El primer partido en el Presbítero Grella, ante Gimnasia y Tiro de Salta, pasó del 14 al 21 de febrero.

Antes de ese debut, el rojinegro podría sumar un amistoso más frente a Colón de Santa Fe, según adelantaron desde el club.