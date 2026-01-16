La Primera Nacional se retrasa una semana: cómo afecta el inicio de Patronato

El inicio de la Primera Nacional sufrió este viernes una modificación inesperada: la Asociación del Fútbol Argentino dispuso que el torneo comenzará el 14 de febrero de 2026, una semana después de la fecha que figuraba en el calendario original.

La reprogramación se oficializó mediante un comunicado institucional y también alcanzará a la Primera B, que tendrá idéntico corrimiento.

Patronato, con debut reprogramado

El cambio impacta en la planificación de Patronato, que tenía previsto debutar el 7 de febrero como visitante frente a San Martín de Tucumán. Con el nuevo esquema, el estreno será el sábado 14 de febrero, en el estadio del conjunto tucumano, si no surgen más modificaciones.

Patronato tendrá una semana más de preparación. Foto: Prensa CAP.

A su vez, el retraso afectará el primer partido del equipo paranaense en el Presbítero Grella, que estaba pautado para el 14 de febrero ante Gimnasia y Tiro de Salta. Con el corrimiento general, ese encuentro se postergará una semana más, aunque todavía no hubo confirmación oficial sobre la nueva programación.

El comunicado y el nuevo cuadro del Ascenso

La resolución también alcanzó a la Primera B, que acompañará el nuevo arranque en el fin de semana largo de Carnaval. En cambio, la Primera C será la única categoría del Ascenso que mantendrá su fecha original para el 21 de febrero.

El texto difundido por AFA señaló que “se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División B, quedando fijada para el 14 de febrero de 2026, manteniéndose por otra parte el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División C”.