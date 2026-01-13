 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Primera Nacional

Los socios ingresarán gratis a las populares de Patronato: detallaron cómo acceder al beneficio

El club rojinegro habilitó un sistema digital para que los socios activen el ingreso gratuito a las populares durante los ocho partidos del primer tramo del torneo. Zaira Abdala, del área de Socios, dialogó con Elonce y explicó el procedimiento y los valores.

13 de Enero de 2026
Hinchada de Patronato.
Hinchada de Patronato. Foto: Archivo.

REDACCIÓN ELONCE

El club rojinegro habilitó un sistema digital para que los socios activen el ingreso gratuito a las populares durante los ocho partidos del primer tramo del torneo. Zaira Abdala, del área de Socios, dialogó con Elonce y explicó el procedimiento y los valores.

Este martes, Patronato confirmó un esquema de beneficios para sus socios y definió los valores de las entradas y plateas para el primer tramo del campeonato, que incluirá ocho encuentros en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

 

 

Desde la entidad rojinegra comunicaron que los socios con cuota al día podrán ingresar sin costo a la tribuna popular Grella y, por primera vez, también a la preferencial San Nicolás. Para activar el beneficio deberán adherirse a la nueva plataforma digital implementada por el club.

 

Cómo acceder al beneficio

 

En diálogo con Elonce, Zaira Abdala, integrante del área de Socios, detalló: “Empezamos el primero de enero con una plataforma que se llama Global Fan. Esto permite que el socio pueda hacerse solo con la cuota, que sale 23 mil pesos, e ingresar gratis a Grella y a San Nicolás”.

 

Zaira Abadala del &aacute;rea de Socios de Patronato. Foto: Elonce.
Zaira Abadala del área de Socios de Patronato. Foto: Elonce.

 

Respecto del procedimiento, precisó que “el socio tiene que entrar a Patronato Global Fan y adherirse. Con eso le van a dar un carnet virtual y va a poder ingresar a la cancha”.

 

Abdala remarcó que el club busca mejorar la experiencia para el público rojinegro: “Lo venían pidiendo hace mucho y ahora se pudo dar. Invitamos a que se acerquen y se hagan socios, no solo para la cancha sino también por los beneficios dentro del club”.

 

Valores para no socios y plateas

 

El club informó que la tribuna Ayacucho tendrá un costo de 24 mil pesos; la Grella, 30 mil; y la preferencial San Nicolás, 40 mil pesos por partido. En plateas, el abono para las laterales fue fijado en 135 mil pesos para los ocho encuentros, la central en 180 mil y la vitalicio también en 135 mil.

 

 

El debut rojinegro ante su público será el viernes 14 de febrero a las 20 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, correspondiente a la segunda fecha del campeonato, ya que la apertura será el 7 frente a San Martín de Tucumán como visitante.

 

Patronato lanzó la venta de bonos y confirmó que los socios ingresarán gratis a la popular

Temas:

Primera Nacional socios Patronato
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso