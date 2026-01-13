Los socios ingresarán gratis a las populares de Patronato: detallaron cómo acceder al beneficio

Este martes, Patronato confirmó un esquema de beneficios para sus socios y definió los valores de las entradas y plateas para el primer tramo del campeonato, que incluirá ocho encuentros en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Desde la entidad rojinegra comunicaron que los socios con cuota al día podrán ingresar sin costo a la tribuna popular Grella y, por primera vez, también a la preferencial San Nicolás. Para activar el beneficio deberán adherirse a la nueva plataforma digital implementada por el club.

Cómo acceder al beneficio

En diálogo con Elonce, Zaira Abdala, integrante del área de Socios, detalló: “Empezamos el primero de enero con una plataforma que se llama Global Fan. Esto permite que el socio pueda hacerse solo con la cuota, que sale 23 mil pesos, e ingresar gratis a Grella y a San Nicolás”.

Zaira Abadala del área de Socios de Patronato. Foto: Elonce.

Respecto del procedimiento, precisó que “el socio tiene que entrar a Patronato Global Fan y adherirse. Con eso le van a dar un carnet virtual y va a poder ingresar a la cancha”.

Abdala remarcó que el club busca mejorar la experiencia para el público rojinegro: “Lo venían pidiendo hace mucho y ahora se pudo dar. Invitamos a que se acerquen y se hagan socios, no solo para la cancha sino también por los beneficios dentro del club”.

Valores para no socios y plateas

El club informó que la tribuna Ayacucho tendrá un costo de 24 mil pesos; la Grella, 30 mil; y la preferencial San Nicolás, 40 mil pesos por partido. En plateas, el abono para las laterales fue fijado en 135 mil pesos para los ocho encuentros, la central en 180 mil y la vitalicio también en 135 mil.

El debut rojinegro ante su público será el viernes 14 de febrero a las 20 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, correspondiente a la segunda fecha del campeonato, ya que la apertura será el 7 frente a San Martín de Tucumán como visitante.