Deportes

Patronato sumó a Juan Salas como nuevo refuerzo

13 de Enero de 2026
Juan Salas ya es jugador de Patronato

Juan Salas selló este lunes su vínculo con el Club hasta diciembre de 2026 y ya se sumó a los trabajos de entrenamiento y a la concentración rojinegra.

Juan Salas, lateral derecho de 26 años, llega desde All Boys. Firmó contrato con Patronato hasta diciembre de 2026. Fue titular en 27 partidos y convirtió tres goles.

 

Mientras el plantel se encuentra en la pretemporada para llegar de la mejor manera al inicio de la Primera Nacional 2026, Patronato anunció este lunes, a través de una publicación en sus redes sociales, la llegada de su novena incorporación.

 

Salas, lateral derecho con capacidad para desempeñarse también como volante y extremo, arriba tras disputar la última temporada en All Boys. El futbolista firmó contrato con el Patrón hasta el 31 de diciembre de 2026.

En el último campeonato, Salas fue convocado en 30 oportunidades: fue titular en 27 y suplente en tres encuentros, en los que ingresó en todos, y convirtió tres goles. En su trayectoria registra pasos por las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba y Güemes de Santiago del Estero, antes de sus dos temporadas en el Albo.

 

Con este refuerzo, el equipo comandado por Rubén Forestello ya cuenta con nueve incorporaciones, tras las llegadas de Araujo, Meritello, Bravo, Attis, Rivero, Heredia, Genez y Reynaga. Resta la llegada de Brandon Cortés, que una vez finalizada su renovación con Boca, arribará al Negro.

Temas:

Juan Salas Patronato Refuerzos Primera Nacional
