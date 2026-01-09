Patronato sumó a Renzo Reynaga como nuevo jugador

Patronato tiene un nuevo jugador para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Se trata del delantero Renzo Reynaga, de último paso por Gimnasia y Tiro de Salta.

Tras llegar a la capital entrerriana, se pondrá a disposición del cuerpo técnico encabezado por Rubén Forestello.

El santacruceño de 26 años realizó inferiores en Rosario Central y luego jugó en Boca Unidos de Corrientes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto.

Reynaga es la octava incorporación del equipo Rojinegro. Anteriormente habían llegado Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis, Hernán Rivero, Nahuel Genéz y Facundo Heredia, indica Diario Uno.