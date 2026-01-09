Patronato sumó a Renzo Reynaga como nuevo jugador

Renzo Reynaga, delantero de 26 años, se suma al plantel del Rojinegro y se convierte en la octava incorporación del club.
Patronato tiene un nuevo jugador para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Se trata del delantero Renzo Reynaga, de último paso por Gimnasia y Tiro de Salta.
Tras llegar a la capital entrerriana, se pondrá a disposición del cuerpo técnico encabezado por Rubén Forestello.
El santacruceño de 26 años realizó inferiores en Rosario Central y luego jugó en Boca Unidos de Corrientes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto.
Reynaga es la octava incorporación del equipo Rojinegro. Anteriormente habían llegado Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis, Hernán Rivero, Nahuel Genéz y Facundo Heredia, indica Diario Uno.