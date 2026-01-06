Hernán Rivero en Patronato: “Hay que hacerse fuertes como grupo para lograr cosas importantes”

Patronato continúa con su preparación de cara a una nueva temporada de la Primera Nacional. Desde el pasado sábado 3 de enero, el plantel rojinegro trabaja intensamente en el predio La Capillita bajo la conducción de Rubén Darío Forestello, con varias caras nuevas que comienzan a adaptarse a la idea del cuerpo técnico.

Uno de los refuerzos es Hernán Rivero. El delantero correntino de 33 años llega al club tras su paso por Chacarita y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino y en el exterior. En diálogo con Elonce, expresó sus primeras sensaciones como jugador de Patronato y dejó en claro cuál es el camino que imagina para el equipo.

El delantero correntino se entrena desde el 3 de enero con Patronato. Foto: Prensa Patronato.

Ilusión, confianza y un desafío exigente

“Las expectativas son las mejores. Estoy muy ilusionado y muy contento. Tenía muchas ganas de venir y por suerte se dio el llamado del Yagui, que para un jugador es lo más importante”, señaló Rivero, destacando la confianza del entrenador como un factor clave en su decisión.

Sobre sus características, el atacante se definió como “un nueve de área, aguerrido, que pelea todas”, y reconoció que su principal objetivo es aportar goles. “Como todo delantero, vivimos del gol”, afirmó.

Rivero también se refirió a la exigencia de la categoría. “La Primera Nacional es la más difícil que me tocó jugar. Es un torneo largo, muy duro, y a veces llegás a instancias finales y te quedás sin nada”, analizó, remarcando la importancia de la regularidad y la fortaleza colectiva.

Forestello fue clave para la llegada del delantero. Foto: Elonce.

En ese sentido, remarcó que la unión del plantel será determinante en el desarrollo del campeonato.: “Hay que hacerse fuertes como grupo para pelear cosas importantes”.

Pretemporada, grupo y objetivos

El refuerzo rojinegro destacó el valor de la pretemporada para ensamblar el equipo. “El grupo se empieza a hacer fuerte ahora. Hay chicos que conocen el club y la ciudad, y los que llegamos tenemos que aportar nuestro granito de arena”, explicó.

Consultado sobre el arranque de los entrenamientos, reconoció que el parate fue largo. “Postfiesta cuesta un poco, no había competencia desde octubre, pero tenemos tiempo para armar una buena base para todo el año”, indicó.

En lo personal, Rivero fue claro respecto a su desafío. “Primero servir al equipo y devolver la confianza que me están dando el técnico, la dirigencia y mis compañeros. Lo mío es hacer goles”, concluyó.