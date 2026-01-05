 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Patronato profundiza su preparación con una jornada intensa en La Capillita

El plantel rojinegro continúa con los entrenamientos de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. Este lunes sumó movimientos con balón, en el marco de una etapa inicial marcada por la intensidad, el volumen de trabajo y un plantel casi totalmente renovado

5 de Enero de 2026
Los jugadores de Patronato en La Capillita.
Los jugadores de Patronato en La Capillita. Foto: Prensa Patronato.

El plantel de Club Atlético Patronato atravesó este lunes su tercer día de pretemporada, en el marco de la preparación para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Los entrenamientos se desarrollan en el predio La Capillita, donde el cuerpo técnico comenzó a sumar ejercicios con pelota.

 

Luego del inicio formal de los trabajos el sábado 3 de enero, el conjunto rojinegro continúa con una etapa de adaptación física y futbolística, con un plantel renovado casi en su totalidad. Desde las redes oficiales del club, destacaron la exigencia de la jornada al señalar que se trató de “una mañana cargada, intensa y de mucho volumen”.

Desde las redes oficiales del club, destacaron la exigencia de la jornada. Prensa Patronato.

 

Un arranque con plantel completo y refuerzos

La pretemporada comenzó el sábado por la mañana en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, bajo la conducción del entrenador Rubén Darío Forestello. En esa primera práctica estuvieron presentes dirigentes de la institución y el presidente Adrián Bruffal, acompañando el inicio de un nuevo ciclo deportivo.

 

En la jornada inaugural participaron 33 futbolistas, entre ellos las incorporaciones oficializadas a fines de 2025. A los primeros refuerzos se sumaron posteriormente dos laterales izquierdos: Facundo Heredia, proveniente de Gimnasia y Tiro de Salta, y Nahuel Genez, quien llegó a préstamo desde Boca Juniors tras su paso por Temperley.

La pretemporada comenzó el sábado por la mañana. Foto: Prensa Patronato.

 

Ambos jugadores trabajaron a la par del grupo y luego firmaron contratos que los vinculan a Patronato hasta el 31 de diciembre. Genez ya fue dirigido por Forestello, mientras que Heredia también conoce la metodología del entrenador tras coincidir en su etapa anterior.

 

Planificación, amistosos y debut oficial

En esta etapa inicial, la prioridad estuvo puesta en lo físico, con ejercicios aeróbicos, trabajos preventivos y tareas específicas para los arqueros. En el cierre de cada jornada, Forestello mantuvo charlas con el plantel para comenzar a delinear conceptos de cara a la competencia.

 

El cronograma prevé una licencia breve durante el próximo fin de semana, con regreso a los entrenamientos el lunes 12, cuando comenzará la fase más exigente, con doble turno y concentración en un hotel de la ciudad.

 

Además, el cuerpo técnico ya planificó tres encuentros amistosos: dos frente a Atlético Rafaela y uno ante Colón de Santa Fe. El debut oficial de Patronato en la Primera Nacional 2026 será el sábado 7 de febrero, como visitante frente a San Martín de Tucumán.

