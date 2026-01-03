Patronato inició la pretemporada 2026 con Forestello, caras nuevas y jugadores de inferiores

REDACCIÓN ELONCE
Con presencia dirigencial y la palabra del presidente Adrián Bruffal, Patronato comenzó su preparación para la temporada 2026 de la Primera Nacional. El plantel trabajó por primera vez bajo la conducción de Rubén Forestello, con caras nuevas y énfasis en lo físico, supo Elonce.
La pretemporada de Patronato 2026 comenzó este sábado por la mañana, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde el plantel rojinegro, inició formalmente los trabajos bajo la conducción del entrenador Rubén Darío Forestello, con la presencia de dirigentes y el acompañamiento institucional del presidente del club, Adrián Bruffal.
Minutos antes de las 8.30, los futbolistas y el cuerpo técnico ingresaron al campo de juego del estadio de calle Grella para cumplir con la primera práctica del año. El césped, en óptimas condiciones, fue el escenario elegido para dar inicio a un nuevo ciclo deportivo, con la mira puesta en la temporada 2026 de la Primera Nacional.
En la jornada inicial participaron 33 futbolistas, entre ellos las cinco incorporaciones que Patronato había oficializado durante las últimas semanas de 2025: el defensor Franco Meritello; los mediocampistas Federico Bravo y Agustín Araujo; y los delanteros Hernán Rivero y Tomás Attis. A esas caras nuevas se sumaron dos refuerzos más, que se incorporaron directamente a los trabajos de campo.
Dos laterales izquierdos se sumaron al plantel
Se trató de los marcadores de punta izquierdo Facundo Heredia, proveniente de Gimnasia y Tiro de Salta, y Nahuel Genez, de último paso por Temperley. Ambos futbolistas participaron del entrenamiento matutino y, posteriormente, se trasladaron a la secretaría del club para firmar sus respectivos contratos, que los vinculan a Patronato hasta el 31 de diciembre del presente año.
Genez es un jugador conocido por Rubén Forestello de su reciente etapa en Temperley, donde disputó 21 encuentros oficiales. Llega a préstamo desde Boca Juniors, club propietario de su pase, y cuenta además con antecedentes en Tigre. Heredia, en tanto, también fue dirigido por el actual entrenador rojinegro durante su ciclo en Gimnasia y Tiro, institución en la que actuó durante las últimas dos temporadas y acumuló 22 partidos en el año 2025.
La nómina completa del primer entrenamiento
Los 33 futbolistas que realizaron los primeros movimientos con la indumentaria rojinegra fueron: Matías Caballero, Iván Cháves, Román Peralta, Franco Rivasseau y Alan Sosa (arqueros); Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Francisco Lencinas, Nicolás Mendoza, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Gaetano Motta, Facundo Heredia y Nahuel Genez (defensores); Augusto Picco, Maximiliano Rueda, Agustín Araujo, Benjamín Bravo, Federico Bravo, Juan Barinaga, Marcos Enrique, Alejo Miró, Luciano Pacco, Valentín Pereyra, Bartolomé Velásquez y Valentín Villarreal (mediocampistas); Tomás Attis, Joaquín Barolín, Diego Cardoso, Ignacio Giacinti, Leandro Ilari, Hernán Rivero y Luciano Strey (delanteros).
El único ausente de la jornada fue Santiago Piccioni, quien con previo aviso no participó del primer día de trabajos, aunque se incorporará al grupo en las próximas prácticas. Desde el cuerpo técnico destacaron que ninguno de los futbolistas realizó tareas diferenciadas, un dato positivo en el arranque de la preparación.
Trabajos físicos y planificación
En cuanto a la metodología de trabajo, la prioridad estuvo puesta en lo físico. Mientras los arqueros desarrollaron tareas específicas con pelota, el resto del plantel realizó ejercicios preventivos de lesiones, pasadas y trabajos aeróbicos, bajo la coordinación del preparador físico Exequiel Paoloni. En el cierre de la práctica, Forestello volvió a dirigirse al grupo y luego mantuvo una charla particular con Gabriel “Monito” Díaz.
El cronograma de la pretemporada de Patronato 2026 contempla que el próximo fin de semana los jugadores queden licenciados. El regreso a los entrenamientos será el lunes 12, cuando comenzará la etapa más intensa, con jornadas de doble turno y concentración en un hotel de la ciudad.
Amistosos y debut oficial
En la planificación deportiva también figuran tres encuentros amistosos de preparación, todos ante equipos que competirán en la misma categoría y que podrían ser rivales durante la fase regular del campeonato.
El primer ensayo sería el miércoles 21 frente a Atlético Rafaela, en la capital entrerriana. Luego, ambos equipos volverían a enfrentarse el sábado 24, pero en suelo santafesino. El último amistoso programado sería ante Colón de Santa Fe, con día, horario y escenario a confirmar.
El debut oficial del Rojinegro en la temporada 2026 de la Primera Nacional está previsto para el sábado 7 de febrero, cuando visite a San Martín de Tucumán, en un encuentro que se disputaría a partir de las 20 horas en el norte del país.