Hernán Rivero se convirtió en el nuevo refuerzo de Patronato

El delantero Hernán Rivero, de 33 años, se convirtió en el quinto refuerzo de Patronato para la temporada 2026 en la Primera Nacional.

Según confirmaron a Elonce, el jugador, que llega en condición de libre desde Chacarita Juniors, estará en el Rojinegro hasta diciembre del año que viene.

Cabe destacar que durante su paso por el Funebrero este año, Rivero convirtió seis goles y tuvo dos asistencias.

Nació en Bella Vista, Corrientes, y allí comenzó a jugar al fútbol. Mientras estaba en la selección de Paso de los Libres lo vieron desde Boca Juniors y se fue al Xeneize a realizar las inferiores, donde estuvo dos años y quedó libre.

Empezó a jugar el Torneo Regional amateur y mientras disputaba un amistoso con un equipo del Federal B frente a Rosario Central, una empresa de representantes lo invitó a ser parte de su equipo y terminó fichando en All Boys.

Luego se fue a préstamo al Alajuelense, de Costa Rica. Después regresó a Argentina y en la temporada 2017-2018 pasó al Correcaminos de México.

Estuvo también en Deportivo Pasto, de Colombia, Sportivo Luqueño, de Paraguay, y Celaya, de México, para terminar en Montevideo Wanderers, en 2020.

Luego jugó en Peñarol y en River de Uruguay. Terminó el 2023 en Palestino, de Chile.

Además, tuvo un paso por Gimnasia y Esgrima de Jujuy y luego llegó a Chacarita Juniors.

Por otra parte, desde el club informaron que continúan negociando la continuidad del delantero Alan Bonansea, una de las piezas clave del equipo durante el 2025. Elonce.com