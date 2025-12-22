Se confirmó el fixture completo de Patronato para jugar la Primera Nacional 2026

Patronato ya tiene definido el camino que deberá recorrer en el inicio de la Primera Nacional 2026. El sorteo del fixture determinó que el conjunto entrerriano integrará la Zona B y que comenzará su participación el fin de semana del 7 de febrero, cuando visite a San Martín de Tucumán en uno de los encuentros más atractivos de la fecha inaugural.

Luego tendrá su estreno como local una semana más tarde frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en un partido que marcará el reencuentro con su gente y será fundamental para comenzar a sumar.

Fixture de Patronato – Zona B

Fecha 1 – vs San Martín de Tucumán (Visitante)

Fecha 2 – vs Gimnasia y Tiro de Salta (Local)

Fecha 3 – vs Atlanta (Visitante)

Fecha 4 – vs Midland (Local)

Fecha 5 – vs Quilmes (Visitante)

Fecha 6 – vs Colegiales (Local)

Fecha 7 – vs Colón (Visitante)

Fecha 8 – vs Gimnasia de Jujuy (Visitante)

Fecha 9 – vs Almagro (Visitante)

Fecha 10 – vs Deportivo Maipú (Local)

Fecha 11 – vs Temperley (Visitante)

Fecha 12 – vs Nueva Chicago (Local)

Fecha 13 – vs San Martín de San Juan (Visitante)

Fecha 14 – vs Chacarita (Local)

El equipo ya tiene tres refuerzos confirmados

Tras los casos de Agustín Araujo y Franco Meritello hace algunas semanas, el elenco de Paraná se movió rápido durante este fin de semana y se confirmó que tendrá a Federico Bravo como una de las alternativas para el mediocampo. El futbolista surgido de Boca Juniors viene de desempeñarse en Chacarita en la última temporada. Sin embargo, no se descartan que se aproximen otros nombres. Cabe destacar que otra de las confirmaciones fue la continuidad del arquero Alan Sosa para la presente campaña.

Fecha 15 – vs Güemes de Santiago del Estero (Visitante)

Fecha 16 – vs Tristán Suárez (Local)

Fecha 17 – vs Agropecuario (Visitante)

Fecha 18 – vs Atlético Rafaela (Local)

*En la segunda rueda se invierten las localías.