Patronato ya conoce a sus rivales de la Primera Nacional 2026: Así quedaron las zonas

22 de Diciembre de 2025
Patronato ya conoce a sus rivales.
Patronato ya conoce a sus rivales. Foto: (Elonce/CAP).

REDACCIÓN ELONCE

Se definieron las zonas del torneo 2026 tras el sorteo, donde Patronato integrará la Zona B y quedó emparejado con Colón, al igual que en 2024. Así quedaron las zonas para la Primera Nacional 2026.

Patronato ya conoce a sus rivales de la Primera Nacional 2026. Se realizó el sorteo de la Primera Nacional 2026, donde los 36 equipos participantes buscarán subir a la Liga Profesional. La institución de Entre Ríos, quedó en la Zona B y tendrá su emparejamiento con Colón de Santa Fe, tal como ocurrió en 2024.

 

El formato del torneo será el mismo de la temporada que finalizó con los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. Conocé cómo se jugará y los clubes que participarán.

 

Zona A:

 

All Boys

Ferro

Dep. Madryn

Chaco For Ever

Dep. Morón

Estudiantes

Racing (CBA)

Los Andes

Mitre (SDE)

Almirante Brown

Ciudad de Bolívar

Colón

Central Norte

Godoy Cruz

San Telmo

San Miguel

Defensores de Belgrano

Acassuso

 

Zona B:

 

Chicago

Chacarita

Atlanta

San Martín (Tucumán)

Gimnasia (Jujuy)

Almagro

San Martín de San Juan

Temperley

Güemes (SDE)

Tristán Suárez

Agropecuario

Patronato

Gimnasia y Tiro (Salta)

Dep. Maipú

Quilmes

Colegiales

Atlético de Rafaela

Midland

 

Emparejamientos de la Primera Nacional 2026

 

All Boys vs. Chicago

Ferro vs. Atlanta

Dep. Madryn vs. San Martín (Tucumán)

Chaco For Ever vs. Gimnasia (Jujuy)

Dep. Morón vs. Almagro

Estudiantes vs. Chacarita

Racing (CBA) vs. San Martín de San Juan

Los Andes vs. Temperley

Mitre (SDE) vs. Atlético Güemes (SDE)

Almirante Brown vs. Tristán Suárez

Ciudad de Bolívar vs. Agropecuario

Colón vs. Patronato

Central Norte vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Godoy Cruz vs. Dep. Maipú

San Telmo vs. Quilmes

San Miguel vs. Colegiales

Defensores de Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Acassuso vs. Midland

 

Formato de la Primera Nacional 2026

 

La temporada de la Segunda División del fútbol argentino se jugará de la misma manera que en 2025: los 36 equipos serán divididos en dos zonas de 18 y todos los clubes jugarán 34 fechas. Cada uno enfrentará a los otros 17 de su grupo tanto de local como de visitante, en el mismo orden para los dos semestres.

 

Los dos ascensos se determinarán igual que en las últimas temporadas, donde los dos primeros de cada zona jugarán la primera final para subir de categoría en un estadio neutral. El perdedor de dicho encuentro contará con otra chance de ascender disputando el Reducido.

 

Del Reducido participarán del 2° al 8° de cada una de las zonas, y esos equipos chocarán a un único partido en la cancha del mejor posicionado para avanzar a los cuartos de final, donde el perdedor de la primera final se sumará los siete clubes que seguirán en carrera.

 

Por otro lado, los descensos también serán iguales que en 2025. Habrá cuatro en total, y los dos equipos que finalicen últimos en cada una de las zonas descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, según corresponda a su afiliación.

 

El torneo de la Primera Nacional comenzará el primer fin de semana de febrero y habrá fechas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Solamente habrá un parate de dos semanas cuando culmine la primera ronda para que los planteles puedan descansar durante varios días.

 

Temas:

Primera Nacional Patronato Colón
