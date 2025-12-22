Patronato ya conoce a sus rivales de la Primera Nacional 2026: Así quedaron las zonas

REDACCIÓN ELONCE
Se definieron las zonas del torneo 2026 tras el sorteo, donde Patronato integrará la Zona B y quedó emparejado con Colón, al igual que en 2024. Así quedaron las zonas para la Primera Nacional 2026.
Patronato ya conoce a sus rivales de la Primera Nacional 2026. Se realizó el sorteo de la Primera Nacional 2026, donde los 36 equipos participantes buscarán subir a la Liga Profesional. La institución de Entre Ríos, quedó en la Zona B y tendrá su emparejamiento con Colón de Santa Fe, tal como ocurrió en 2024.
El formato del torneo será el mismo de la temporada que finalizó con los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. Conocé cómo se jugará y los clubes que participarán.
Zona A:
All Boys
Ferro
Dep. Madryn
Chaco For Ever
Dep. Morón
Estudiantes
Racing (CBA)
Los Andes
Mitre (SDE)
Almirante Brown
Ciudad de Bolívar
Colón
Central Norte
Godoy Cruz
San Telmo
San Miguel
Defensores de Belgrano
Acassuso
Zona B:
Chicago
Chacarita
Atlanta
San Martín (Tucumán)
Gimnasia (Jujuy)
Almagro
San Martín de San Juan
Temperley
Güemes (SDE)
Tristán Suárez
Agropecuario
Patronato
Gimnasia y Tiro (Salta)
Dep. Maipú
Quilmes
Colegiales
Atlético de Rafaela
Midland
Emparejamientos de la Primera Nacional 2026
All Boys vs. Chicago
Ferro vs. Atlanta
Dep. Madryn vs. San Martín (Tucumán)
Chaco For Ever vs. Gimnasia (Jujuy)
Dep. Morón vs. Almagro
Estudiantes vs. Chacarita
Racing (CBA) vs. San Martín de San Juan
Los Andes vs. Temperley
Mitre (SDE) vs. Atlético Güemes (SDE)
Almirante Brown vs. Tristán Suárez
Ciudad de Bolívar vs. Agropecuario
Colón vs. Patronato
Central Norte vs. Gimnasia y Tiro (Salta)
Godoy Cruz vs. Dep. Maipú
San Telmo vs. Quilmes
San Miguel vs. Colegiales
Defensores de Belgrano vs. Atlético de Rafaela
Acassuso vs. Midland
Formato de la Primera Nacional 2026
La temporada de la Segunda División del fútbol argentino se jugará de la misma manera que en 2025: los 36 equipos serán divididos en dos zonas de 18 y todos los clubes jugarán 34 fechas. Cada uno enfrentará a los otros 17 de su grupo tanto de local como de visitante, en el mismo orden para los dos semestres.
Los dos ascensos se determinarán igual que en las últimas temporadas, donde los dos primeros de cada zona jugarán la primera final para subir de categoría en un estadio neutral. El perdedor de dicho encuentro contará con otra chance de ascender disputando el Reducido.
Del Reducido participarán del 2° al 8° de cada una de las zonas, y esos equipos chocarán a un único partido en la cancha del mejor posicionado para avanzar a los cuartos de final, donde el perdedor de la primera final se sumará los siete clubes que seguirán en carrera.
Por otro lado, los descensos también serán iguales que en 2025. Habrá cuatro en total, y los dos equipos que finalicen últimos en cada una de las zonas descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, según corresponda a su afiliación.
El torneo de la Primera Nacional comenzará el primer fin de semana de febrero y habrá fechas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Solamente habrá un parate de dos semanas cuando culmine la primera ronda para que los planteles puedan descansar durante varios días.