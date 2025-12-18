Alan Sosa se mostró confiado en luchar por el ascenso: “vamos a dar pelea. Hay que confiar”

El arquero Alan Sosa renovó su vínculo con Patronato y continuará defendiendo el arco rojinegro durante la próxima temporada de la Primera Nacional. Tras una destacada actuación en el último campeonato, en el que fue una de las figuras del equipo, el guardameta expresó su satisfacción por seguir en el club y se mostró ilusionado con el nuevo proyecto deportivo.

En diálogo con el programa Buenas Noches de Elonce, el futbolista realizó un balance del año, analizó los objetivos a futuro y remarcó la importancia del respaldo institucional y humano que encontró en Paraná.

Sosa había llegado a Patronato con el torneo ya en marcha y, pese a ese contexto, logró ganarse rápidamente la titularidad y el reconocimiento de los hinchas. Su rendimiento, con varias vallas invictas y atajadas decisivas, fue determinante para que la dirigencia avanzara en la renovación del contrato. “Contento por poder seguir un año más en el club, en el cual me siento muy cómodo, muy feliz y con muchas ganas ya de arrancar la pretemporada”, afirmó el arquero.

El futbolista explicó que, tras un campeonato exigente, buscó tomarse unos días para descansar antes de iniciar la preparación. “Faltan 15 o 20 días para arrancar la pretemporada. Ahora tratando de descansar un poco la cabeza porque es un torneo muy duro y sabemos que el año que viene vamos a tener que ponerle mucho corazón y mucha cabeza”, señaló, al tiempo que remarcó la complejidad de la categoría.

La adaptación y el balance de la temporada

Durante la entrevista, Sosa destacó el proceso de adaptación que atravesó al llegar a Patronato. Reconoció que no siempre es sencillo sumarse a un plantel armado, en una ciudad nueva y con un contexto competitivo exigente, pero valoró el acompañamiento que recibió desde el primer momento. “La gente del club, el club en general, Paraná y mis compañeros hicieron que la adaptación sea un poco más fácil. Me hicieron sentir cómodo desde el primer momento y yo me tuve que preocupar por atajar”, explicó.

En ese sentido, el arquero lamentó no haber podido avanzar más en el Reducido por el segundo ascenso. “Nos quedamos con una espina de no haber escalado un poco más, porque este grupo se lo merecía”, afirmó. También analizó el tramo final del campeonato, en el que el equipo no logró sostener el rendimiento.

Los últimos cinco partidos no fueron los mejores, pero quedamos eliminados con el equipo que después ascendió. No es consuelo, pero demuestra que cualquiera puede ascender en esta categoría”, sostuvo.

Sosa remarcó que la Primera Nacional es un torneo extremadamente parejo, donde ningún presupuesto asegura resultados. “Es una competencia muy difícil. Patronato entusiasmó a la gente, pero tuvimos un bache justo en el momento más importante”, analizó, al hacer referencia a la irregularidad que suele marcar el desenlace de la temporada.

El DT, Darío Forestello.

La llegada de Forestello y el nuevo proyecto

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la llegada de Darío Forestello como nuevo director técnico. Sosa confirmó que dialogó con el entrenador y destacó la confianza que le generó su figura. “Es una persona de la casa, conoce el club, conoce los pasillos y conoce muy bien la categoría. En una competencia tan dura, tener a alguien que la conozca es un plus”, aseguró.

El arquero explicó que para él fue clave saber que el entrenador lo tenía en cuenta. “Más allá de que el club quería que yo siga, era importante que el técnico también quisiera contar conmigo, que le guste mi perfil y cómo me manejo dentro y fuera de la cancha”, indicó. Según relató, ese respaldo fue determinante para aceptar la renovación. “Eso fue un plus para decir: ‘me quedo’”, resumió.

Sobre el armado del plantel, Sosa anticipó que el objetivo será conformar un equipo competitivo. “La idea es armar un buen plantel, quizás no con muchos nombres, pero sí con jugadores y características que sumen a lo que el técnico quiere. Yo cuando me presentaron el proyecto dije: ‘quiero ser parte de esto’”, afirmó, dejando en claro su entusiasmo.

La espina de la Copa Argentina

Otro de los temas que abordó el arquero fue la no clasificación a la Copa Argentina, un objetivo que quedó pendiente por un detalle mínimo. “Es una espina que me quedó no haber entrado a la Copa Argentina. Fue un sabor amargo, porque sabíamos que estábamos en el Reducido, pero quedamos afuera de la Copa por un gol”, recordó.

Sosa reconoció que, teniendo en cuenta el antecedente reciente de Patronato como campeón de ese certamen, la eliminación fue un golpe duro. “No clasificar fue duro para nosotros y para la gente de Entre Ríos. Pero el año que viene vamos a hacer todo para entrar tanto al Reducido como a la Copa Argentina”, aseguró.

El peso de la familia y la ciudad

En un tramo más personal, el arquero explicó por qué decidió continuar en Patronato más allá de lo estrictamente deportivo. “Fue un conjunto de cosas: el club quería que siga, el técnico también, tengo a mi familia cerca y eso para mí es muy importante”, expresó. Incluso relató con humor el acompañamiento constante de sus seres queridos en la tribuna. “Siempre digo que mientras mi mamá me venga a ver no me hacen goles”, comentó.

Sosa también valoró el entorno de la ciudad como un factor determinante. “Me gusta mucho el río, cuando necesito descansar un poco me voy ahí. Tengo amigos acá y eso inclina la balanza a la hora de decidir”, señaló. En ese sentido, coincidió con otros futbolistas que destacan a Paraná como un lugar tranquilo para desarrollar la carrera. “No todo pasa por el contrato o el dinero. A esta edad quiero jugar, sumar y estar tranquilo”, afirmó.

Objetivos claros para lo que viene

De cara a la próxima temporada, el arquero se mostró confiado en que Patronato podrá ser protagonista. Resaltó la importancia de la solidez defensiva y recordó antecedentes positivos del nuevo entrenador en ese aspecto. “Forestello es un técnico que plantea partidos duros, a los equipos no les convierten muchos goles. Eso no es coincidencia”, sostuvo.

Finalmente, Sosa remarcó que el objetivo será pelear arriba y devolverle la ilusión a los hinchas. “Si estamos bien atrás y somos sólidos, vamos a dar pelea. Hay que confiar”, concluyó el arquero, que ya piensa en el inicio de la pretemporada y en un nuevo desafío con la camiseta rojinegra.