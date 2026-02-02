Cómo quedó el sueldo de un empleado bancario en febrero 2026

Con la paritaria definida, los empleados bancarios reciben un incremento del 2,8% en febrero 2026. Conocé las escalas salariales y los beneficios adicionales.
El sector bancario argentino, conocido por tener una de las remuneraciones más altas del país, verá un ajuste salarial del 2,8% en febrero de 2026. Este incremento fue acordado durante las paritarias y se aplicó sobre los salarios correspondientes a enero. El ajuste se alinea con la inflación reportada por el INDEC y tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento de los precios. Este acuerdo paritario, que regirá hasta mediados de marzo, permitirá a los bancarios enfrentar la variabilidad económica sin perder capacidad de compra.
El salario inicial de un empleado bancario, sin antigüedad, comienza en $2.065.178,27 mensuales. Sin embargo, los trabajadores reciben un adicional por "Participación en las Ganancias" (ROE), que en el escalafón inicial representa $59.697,86. De esta forma, el salario total de un bancario recién ingresado asciende a $2.124.876,13 mensuales. Esta cifra coloca a los empleados del sistema financiero argentino por encima de la media salarial del sector privado, que rondaba los $900.000 en el último trimestre de 2025, según el INDEC.
Escalas salariales y beneficios adicionales para empleados bancarios
El sector bancario posee una estructura salarial que varía según la antigüedad y la jerarquía dentro de la entidad. Los empleados con menos de cinco años de antigüedad reciben el salario básico, mientras que quienes cuentan con más de 30 años en el sector llegan a cobrar hasta $2.515.514,06 mensuales. Las jerarquías intermedias, como los jefes de división, tienen salarios que oscilan entre los $2.770.711,14 y los $3.171.735,12, con un incremento proporcional según el nivel de responsabilidad.
Además de los salarios básicos, los empleados bancarios reciben varios adicionales por función y formación académica. Por ejemplo, los cajeros reciben un adicional de $135.171,52 mensuales, y aquellos con diferencias de caja pueden recibir hasta $236.896,17 como compensación. También se otorgan beneficios por formación académica, como $80.465,35 para quienes tienen título universitario. El sector bancario es uno de los pocos que ofrece estas recompensas para incentivar la capacitación y el desarrollo profesional de su personal.
Beneficios adicionales y ajustes según la inflación
A lo largo del tiempo, el convenio colectivo de trabajo bancario ha sido reconocido por los altos beneficios sociales que otorgan a sus empleados. En este sentido, aquellos con hijos a cargo pueden acceder a un beneficio de guardería por $343.233,26 mensuales, mientras que aquellos que trabajan de manera remota reciben $52.682 mensuales para conectividad a internet. Además, los empleados de la región patagónica tienen un adicional zonal que varía entre $375.506,93 y $482.795,47 para compensar el mayor costo de vida en esas regiones, publicó El Cronista.
El aumento del 2,8% aplicado en diciembre y que se refleja en los haberes de febrero forma parte de la estrategia de la Asociación Bancaria, que ajusta los salarios mensualmente de acuerdo con la inflación registrada por el INDEC. Según las proyecciones económicas, la inflación acumulada para el primer bimestre de 2026 podría alcanzar entre el 5% y el 6%, lo que será motivo de nuevas discusiones salariales para el resto del año en las paritarias programadas para marzo.