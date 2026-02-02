La cadena agroindustrial liquidó USD 1.850 millones y creció 82 % en enero

El ingreso de divisas fue impulsado por mayores embarques de trigo y cebada, junto con exportaciones sostenidas de maíz y productos industrializados de la soja durante enero.
Las empresas del complejo oleaginoso-cerealero liquidaron USD 1.850 millones durante enero de 2026, lo que representa un incremento del 82% en comparación con diciembre del año pasado, informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
De acuerdo con el comunicado oficial, el fuerte ingreso de divisas estuvo impulsado por el aumento de los embarques de trigo y cebada, junto con la continuidad de las exportaciones de maíz y de productos industrializados de la soja, principales rubros del sector.
Las entidades destacaron que el ingreso mensual de divisas es clave para sostener la compra de granos a los productores al mejor precio posible y aclararon que la liquidación está directamente vinculada a operaciones de exportación que suelen anticiparse entre 30 y 90 días, según el tipo de producto, por lo que no existen demoras en el proceso.
CIARA y CEC remarcaron además que las comparaciones estadísticas entre distintos períodos deben tomarse con cautela, ya que la liquidación de divisas está influida por múltiples factores externos, como los precios internacionales, las condiciones climáticas, cambios regulatorios y el ciclo comercial de los granos.
El complejo oleaginoso-cerealero, que representa cerca del 48% de las exportaciones argentinas, aportó en 2025 alrededor del 47% del total exportado por el país, según datos del INDEC. La harina de soja continúa siendo el principal producto de exportación, seguida por el aceite de soja y el maíz, en un contexto en el que el sector advierte sobre el estancamiento de la producción y la fuerte dependencia de las variaciones de precios internacionales. (NA)