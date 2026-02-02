Avanza el armado del escenario para la Fiesta Nacional del Mate

Avanza en Paraná el armado del escenario mayor “Luis ‘Pacha’ Rodríguez” para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, organizada por la Municipalidad. La propuesta reunirá a figuras nacionales, artistas locales y regionales, además de concursos, ferias y actividades culturales que convierten al evento en uno de los más convocantes del verano entrerriano.

Escenario para la Fiesta Nacional del Mate (foto Elonce)

La grilla artística contará con la presencia de Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti y Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del certamen Premate. En total, se estima la participación de más de 100 artistas de la ciudad y la región.

El escenario mayor rinde homenaje a Luis “Pacha” Rodríguez, uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, entidad que dio origen a la Fiesta Nacional del Mate. Allí se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná -con más de 50 músicos y bailarines en escena- y los ganadores del Premate.

Escenario para la Fiesta Nacional del Mate (foto Elonce)

En paralelo, en inmediaciones de Sala Mayo estará emplazado el escenario “Pariente del Mar”, con propuestas dirigidas a las juventudes, basadas en la cultura urbana local y nuevas tendencias musicales.

Concurso de cebadores

El Concurso de Cebadores tuvo su instancia Premate en los festivales populares que se realizaron en el Parque Lineal Sur, Anfiteatro Linares Cardozo, Miradores de Bajada Grande y Parque Gazzano. Los ganadores de cada jornada accederán a la final que se disputará en el predio principal durante los dos días del festival.

Todos los finalistas recibirán premios, como equipos materos, y en cada final se entregarán los premios mayores: primer puesto, un viaje a Río de Janeiro para dos personas; segundo puesto, un viaje a Bariloche.

Certamen Premate 2026

El certamen Premate convocó a artistas de toda la provincia, en las disciplinas de Música Folklórica y Tango, Cumbia y Tropical, Rock y Pop Nacional, y Danzas Folklóricas y Contemporáneas.

Los artistas de la Fiesta Nacional del Mate (foto Elonce)

Hubo preselectivos en Paraná (6 y 7 de enero), Maciá (12 de enero) y Villaguay (22 de enero). La instancia final se desarrollará el 4 y 5 de febrero en Sala Mayo, donde se definirán los artistas que subirán al escenario mayor.

Artemate, Mateando y Matecito

Artemate será un nuevo espacio dedicado al arte visual, que vincula el mate con la gráfica, la palabra y la imagen.

Mateando funcionará como un paseo comercial y de experiencias, con emprendedores, yerbateros, degustaciones, charlas y rondas de negocios.

Las infancias tendrán su lugar en Matecito, con propuestas recreativas y espectáculos pensados para los más chicos.

Una fiesta de todos

La Fiesta Nacional del Mate nació en 1988 impulsada por el Centro Comunitario Solidaridad y desde 2008 se realiza bajo la órbita municipal, manteniendo su espíritu popular. Además, distintos clubes de Paraná ofrecerán alimentos y bebidas, destinando lo recaudado al desarrollo de sus actividades sociales y deportivas.

Escenario para la Fiesta Nacional del Mate (foto Elonce)

Con una programación amplia y diversa, la Fiesta Nacional del Mate vuelve a posicionarse como uno de los eventos culturales más importantes de la región.