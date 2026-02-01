Hubo final feliz: pareja que fue estafada tuvieron una fiesta sorpresa organizada por amigos

Este sábado una pareja de Paraná se convirtió en víctima de una estafa en bodas, cuando la persona encargada de organizar su evento no cumplió con lo pactado. En diálogo con Elonce, Estela, la novia, relató: “Fuimos, junto a mi esposo Tato, estafados por una persona la cual lamentablemente jugó con nuestra ilusión en un día tan importante para nosotros, nuestra familia y amigos”.

El incidente afectó profundamente a los novios y a sus invitados, quienes habían recorrido kilómetros para acompañarlos. Estela agregó que, pese a la frustración inicial, recibieron un apoyo significativo de desconocidos que se solidarizaron con la situación: “Eso no es el motivo puntual de este mensaje. Solo quiero resaltar el hecho de que medios de comunicación así también como páginas de noticias se hicieron eco de este hecho delictivo del que fuimos partícipes. Además, quiero destacar el apoyo de desconocidos que se sumaron con comentarios alusivos y de comprensión para con nosotros”.

La pareja también aclaró que actuó de buena fe y que la estafa no refleja su intención: “Otros comentarios que no fueron tan motivadores, pero quiero aclararles que nosotros actuamos de buena fe solo que con las personas menos indicadas. Eso nos duele profundamente porque nuestra boda ocasionó que parientes y amigos se movilizaran kilómetros para estar junto a nosotros. Otros de una forma u otra hicieron un esfuerzo gigante, como al igual que nosotros nos preparamos durante todo un año”.

Solidaridad que transforma el dolor en alegría

A pesar del golpe emocional, los familiares y amigos organizaron el domingo una fiesta sorpresa para la pareja. Estela describió la experiencia como inolvidable: “Hoy nuestros familiares y amigos nos brindaron una fiesta sorpresa con mucho esfuerzo. Nos hicieron sentir en la mejor boda de la historia. Así que más que agradecerles a todos porque de una forma u otra nos ayudaron en este momento tan difícil. Fuimos felices, tuvimos nuestra fiesta y espero que a todos los lectores de este mensaje Dios los bendiga y que sean felices a pesar de las adversidades”.